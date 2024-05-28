"بترا" يمضي بـ"العلامة الكاملة".. و"فيلادلفيا" الأقوى هجوما

خالد تيسير العميري

عمان – يمضي فريق "بترا" في صدارة بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بكل ثقة، وسط مطاردة شرسة من فريقي "جراسا" و"فيلادلفيا"، وذلك مع تبقي جولة واحدة فقط على ختام منافسات ذهاب المرحلة الأولى.

وشهدت مباريات الجولة السادسة فوز فرق، فيلادلفيا على الصقور (88-57) ورم على أيلة (86-39) وجراسا على بيلا (81-62) وبترا على أرابيلا (79-64)، لينفرد فريق "بترا" في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه فريق "جراسا" ثانيا برصيد 11 نقطة، ويأتي "فيلادلفيا" ثالثا بـ10 نقاط، فيما يحتل فريقا "رم" و"أرابيلا" المركزين الرابع والخامس على الترتيب برصيد 9 نقاط، ويحتل "بيلا" المركز السادس برصيد 8 نقاط، و"الصقور" سابعا بـ7 نقاط، في الوقت الذي يتذيل فيه فريق "أيلة" الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتختتم مباريات مرحلة الذهاب بإقامة منافسات الجولة السابعة، حيث يلتقي فريقا "فيلادلفيا" و"رم" عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، تليها مواجهة فريقي "بترا" و"الصقور" عند الساعة التاسعة مساء، فيما يلتقي يوم بعد غد فريقا "جراسا" و"أيلة" عند الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة "أرابيلا" و"بيلا" عند الساعة التاسعة مساء.

قراءة رقمية

ويمتلك فريق "فيلادلفيا" أقوى هجوم في البطولة حتى الآن مع انقضاء 6 جولات بتسجيله 499 نقطة وبمتوسط 83.17 نقطة لكل مباراة، فيما يمتلك فريق "أيلة" الهجوم الأضعف بـ 439 نقطة وبمتوسط 73.17 نقطة.

ويعد فريق "بترا" الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 367 نقطة وبمتوسط 61.17 نقطة، فيما يعد فريق "أيلة" الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 502 نقطة وبمعدل 83.67 نقطة، كما يمتلك فريق "بترا" أفضل فارق نقطي (91+)، فيما يمتلك "أيلة" الفارق النقطي الأقل (218-).

قراءة فنية

من المؤكد أن سخونة المنافسة قد تبلغ ذروتها مع وصول 6 فرق إلى خط انطلاق المرحلة الثانية يوم 26 حزيران (يونيو) المقبل، خصوصا وأن الفوارق الرقمية متقاربة، حيث يفصل الفريق صاحب المركز السادس عن المتصدر 4 نقاط فقط، وهو ما قد يساهم بجذب الجماهير إلى مدرجات الصالة الرياضية في أجواء عائلية.

ويبدو أن المرحلة الأولى، تمنح مدربي الفرق فرصة مطولة لقراءة أوراقها وأوراق المنافسين بشكل جيد، إلى جانب تقييم أداء اللاعبين ورفع مستوى الانسجام، وتجربة أساليب لعب متنوعة قبل الاستقرار على أسلوب ونهج لعب واضحين، بعيدا عن ضغوطات المنافسة على اللقب، فالمؤشرات الحالية، تؤكد أن المرحلة الأولى ربما تكون فترة "جس نبض"، قبل أن تكشف الفرق عن أوراقها كافة.

"لعبة الكراسي الموسيقية"، لن تتوقف مطلقا في تبادل مراكز ترتيب الفرق، بل إنها مرشحة للاستمرار وفرض منطقها في الجولات والأدوار المقبلة، طالما أن الفوارق النقطية بين الفرق لا تكاد تذكر، ونتيجة مباراة قد تقلب الأمور، كما أن الصراع على اللقب هذا الموسم يأخذ شكلا جديدا ويحمل إضافات كثيرة غير معهودة، وبات الحديث عن "البطل المنتظر" أشبه باللغز الذي لا يمكن التوقع في حله بسهولة.

تنوع الفرق الطامحة لإحراز لقب "دوري اللعيبة"، يفترض أن ينعكس إيجابا على المستوى الفني للدوري، وبدوره سيكون انعكاسا رائعا على المنتخب الوطني تجسيدا لمقولة "الدوري القوي يفرز منتخبا قويا"، وإذا كان الصراع على اللقب "مجهول الهوية"، فإن بطاقتي الإقصاء من الدور الأول تبدوان محصورتين بفريقي "الصقور" و"أيلة"، لكن ذلك لا يعني أن "دوامة الإقصاء" لا تقلق فرقا أخرى، لأن الخريطة التنافسية تؤكد أن فرق المراكز المتوسطة ما تزال مهددة بالإقصاء المبكر أيضا.

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نظام البطولة

وحسب نظام البطولة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".

ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة"، لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.