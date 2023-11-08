بداية قوية لاتحاد عمان والإنجليزية والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – استهل فريق اتحاد عمان مشواره في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بالفوز على نجوم الأردن بنتيجة (112-29)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة، ضمن المرحلة الأولى عن منافسات المجموعة الأولى.وبرز اللاعب حمزة شعبان في اللقاء من جانب فريق اتحاد عمان، محققا "الدبل دبل" بتسجيله 22 نقطة و8 متابعات و12 تمريرة و6 ستيل بفاعلية 42، يليه راشد شامي بتسجيله 19 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 31.ولحساب المجموعة ذاتها، بدأ الأرثوذكسي حملة الدفاع عن اللقب بفوز عريض على نجوم الجبيهة بنتيجة (100-19)، حيث برز لاعبه كاسترو بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 22 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 41.وتصدر اتحاد عمان جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاء فريقا نجوم الجبيهة ونجوم الأردن في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق، في المجموعة التي تضم كذلك، كلا من: الرياضي ونجوم الإنجليزية.وحقق فريق الإنجليزية فوزا كبيرا على الجبيهة بنتيجة (116-28) عن مباريات المجموعة الثانية، في لقاء برز فيه لاعبه سعيد السمهوري بتسجيله 25 نقطة و7 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، فيما تغلب نجوم الأرثوذكسي على فريق الأهلي (57-22)، في لقاء برز فيه لاعبه سند عريقات بتسجيله 17 نقطة و7 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 26.واعتلى الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات عن نجوم الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يأتي فريقا الأهلي والجبيهة بالمركزين الثالث والرابع تواليا، في المجموعة التي تضم كلا من: فريقي نجوم اتحاد عمان والمقاولون.وتستأنف مباريات الدوري يوم غد، بإقامة ثلاث مباريات، حيث تحتضن صالة الفحيص مواجهة نجوم الجبيهة والرياضي عند الساعة 3 مساء، وهو التوقيت ذاته الذي سيشهد مواجهة بيت ايدس والجليل في صالة الحسن التدريبية، تليها مواجهة دير أبي سعيد وكفريوبا عند الساعة 4:30 مساء.