الإثنين 18 أيلول 2023
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بداية قوية للأرثوذكسي والفحيص في "سلة الناشئات"

لاعبة الفحيص زينة قراعين في طريقها للتسجيل بسلة الأهلي - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
لاعبة الفحيص زينة قراعين في طريقها للتسجيل بسلة الأهلي - (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
عمان – استهل فريق نادي شباب الفحيص حملة الدفاع عن لقبه، بفوزه العريض على فريق النادي الأهلي بنتيجة (62-17)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الفحيص، ضمن الجولة الأولى من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، والذي يستمر حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.اضافة اعلان
وبرزت زينة قراعين في اللقاء من جانب فريق الفحيص، بتسجيلها 19 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين و7 سرقات للكرة بفاعلية 18، تليها شقيقتها حور قراعين بتسجيلها 10 نقاط مع 8 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 12.
وفي لقاء آخر أقيم بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، أثقل فريق النادي الأرثوذكسي سلة نظيره فريق نادي الإنجليزية (85-21)، في لقاء برزت فيه اللاعبة جنى حداد بتسجيلها 10 نقاط و15 متابعة "الدبل دبل" و6 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 27، تليها سلمى نجار بتسجيلها 6 نقاط مع 17 متابعة وستيل بفاعلية 19.
وحقق فريق نجوم الأرثوذكسي فوزا مثيرا على فريق نجوم الفحيص (59-42)، في لقاء برزت فيه اللاعبة حلا مرجي بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و20 متابعة وتمريرة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 28، فيما كانت ألما حداد اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الفحيص بتسجيلها 5 نقاط و11 متابعة و2 بلوك شوت بفاعلية 11.
وانفرد الأرثوذكسي في صدارة جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق النقاط على فريقي الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاءت فرق، نجوم الفحيص والأهلي والإنجليزية في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطة واحدة.
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