بين المكتسبات الفنية والأبعاد الإنسانية.. "مباراة استعراضية" تكسر سبات "سلة الرجال"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – تشكل المباراة الاستعراضية التي ستخوضها نخبة من لاعبي كرة السلة الأردنية عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، فرصة للاعبين والجماهير على حد سواء، لكسر فترة "السبات" التي أحدثها قرار تجميد بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي.المباراة الأولى التي ستقام ضمن سلسلة مباريات The Ring War، ستمنح العديد من الجماهير فرصة مشاهدة نجومهم المفضلين والتفاعل معهم، كما ستمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك والتنافس التي انخفضت إلى مستويات متدنية نتيجة "الإيقاف القسري" لمسابقة الرجال، ما يفتح الباب أمام ارتفاع سقف الرهان حول المكتسبات المتحققة للاعبين والجماهير معا.ويقول أسامة حباشنة مؤسس سلسلة The Ring War في حديثه الخاص لـ"الغد": "نريد تحويل كرة السلة إلى نشاط ترفيهي عائلي يفوق الاستمتاع بالجانب الفني فقط، نراهن على نجاح الجولة الأولى من السلسلة، والتي أحببنا أن تكون محلية"، لافتا إلى أن الجولة الثانية ستقام في أمسية رمضانية محلية أيضا.ويتابع: "سيكون هناك نحو 7 جولات تقام على مدار العام كاملا، وبدءا من الجولة الثالثة سيكون هناك استدعاء لفرق لبنانية وكويتية وسعودية من الخارج بنظام التجمع، كما سنحرص في الجولات المقبلة على تحطيم الأرقام القياسية المسجلة في موسوعة جينيس على مستوى لعبة كرة السلة"، مشددا على أن الجولات المقبلة، ستشهد مشاركة الفئات العمرية المختلفة وللجنسين.وسيتنافس فريقان على الظفر بدرع الجولة الأولى من السلسلة الاستعراضية، حيث سيتولى المدرب عبدالله أبو قورة تدريب فريق يضم كلا من اللاعبين: أحمد حمارشة وفادي قرمش وفادي عواد وغيث الفرج ونادر أحمد ويزن الطويل وأحمد حسونة وخالد أبو عبود وباسل أبو عبود وعاكف الشياب، فيما يشرف المدرب محمد حمدان على تدريب فريق يضم اللاعبين: محمد حسونة ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وموسى مطلق وعلاء الحسيني وهاني الفرج وأحمد حموري وروحي الكيلاني وأحمد خزعله.ويقول المدرب الوطني عبدالله أبو قورة: "نأمل بأن تشكل المباراة نقطة عودة الجماهير إلى المدرجات، نشعر كمدربين بالاشتياق إلى اللعبة والجماهير والتفاعل مع منظومة اللعبة، ستساهم المباراة بإعادة اللاعبين بصورة جزئية إلى أجواء المنافسات"، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل بتقديم الدعم - حتى وإن كان بسيطا - للأهل في قطاع غزة.ويرى لاعب المنتخب الوطني السابق محمد حسونة، أن فكرة إقامة هذه المباراة خارجة عن نطاق المألوف وستساهم في إنعاش اللاعبين وجماهير كرة السلة الأردنية، مؤكدا لـ"الغد": "المشروع رياضي وبأهداف إنسانية، خصوصا وأن جزءا كبيرا من ريع الحضور الجماهيري سيوجه لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، كما أنها ستساهم في استعادة اللاعبين لجزء من حساسية خوض المباريات"، مشددا أيضا على أنها تمثل فرصة كبيرة للجماهير من أجل إنهاء فترة الكسل والركود السلوي على صعيد مسابقات الرجال.ويشير المدرب الوطني محمد حمدان، إلى أن الجمهور سيستقبل المباراة الاستعراضية بتفاصيلها ومفاجآتها المثيرة بحرارة واشتياق كبيرين، بقوله: "لن تصنع مباراة واحدة فارقا فنيا كبيرا للاعبين، لكنها ستمنحهم فرصة اللعب وقتل روتين التدريبات والتفاعل مع الجماهير عن قرب، كما سيكون مهما حضور اللاعبين الناشئين للاستفادة من التجربة، التي سيكونون جزءا منها في المستقبل"، لافتا إلى أن الجماهير متعطشة اليوم وتبحث عن متنفس ترفيهي رياضي يلبي احتياجتها في أجواء صحية ودافئة.من جانبه، يقول لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة حول المكتسبات المتحققة للاعبين من خوض المباراة الاستعراضية: "نحن اللاعبون نحب المنافسة بغض النظر عن الأهداف المعلنة من إقامة السلسلة، أجواء المباراة ستكون ودية بطابع تنافسي، ومن الرائع أن نكون جزءا من هذا المشروع الرياضي، الذي يستهدف دعم المتضررين في قطاع غزة".وكانت الجهة المنظمة للمباراة الإستعراضية، أعلنت عن تخصيص جزء من ريع تذاكر الحضور الجماهيري، لشراء أجهزة طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وإرسالها دعما للأشقاء في قطاع غزة، إلى جانب إقامة العديد من الفقرات والعروض الترفيهية التفاعلية الشيقة مع الجماهير، كما سيحضر النجمان السابقان للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سام دغلس وزيد عباس ضيفا شرف.وتختلف الاجتهادات حول فترة "البيات الشتوي" السلوي ومسبباته، فالبعض يؤكد الحاجة لمنح الأندية فترة لا بأس بها من أجل إعادة ترتيب أوراقها وقراءة واقعها بمنطقية، فيما يرى آخرون أن هذا النوع من المباريات يساهم في تحفيز اللاعبين وإعادة اللعبة إلى واجهة الأحداث المحلية.