تحديات كبيرة وملفات شائكة أمام "مؤقتة السلة" الجديدة

خالد تيسير العميري

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عمان – تواجه اللجنة المؤقتة الجديدة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، جملة من التحديات الكبيرة والاستحقاقات العالقة، التي يفترض أن يتم الانتهاء منها خلال فترة ستة أشهر، وذلك لحين تشكيل اتحاد جديد منتخب، بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، قرر في جلسته رقم (3) يوم 18 من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ووفقا لأحكام المادة (14/أ/8) من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية، تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لإدارة اتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، وعضوية كل من: م.نبيل أبو عطا وأحمد تيجاني ودينا هلسة وبديع يعيش وم.إياد الزوايدة ونديم كيالي وزين ملحس وفارس حجازي.ومن المؤكد أن اللجنة الأولمبية، بقرار تجديد ثقتها بشخص محمد عليان رئيسا للجنة المؤقتة الجديدة ومنحه صلاحية اختيار أسماء الأعضاء كافة، تسعى للخروج بحلول للعديد من الأزمات القائمة مع كوكبة من الأسماء المحبة للعبة ورجالات الأعمال بأفكارها التسويقية المبتكرة، ولا سيما، أن كرة السلة الأردنية فقدت بوصلتها مجددا مع عدم تنظيم بطولة دوري للرجال للموسم الحالي، والتي يتوجب أن يستند إليها المنتخب الوطني في استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس آسيا 2025.معاناة الأندية المحلية من صعوبات مالية، دفعت غالبيتها للإجماع على قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز لمدة موسم واحد، سعيا لتصويب أوضاعها، خاصة وأن أندية كرة السلة مارست الاحتراف عن غير قناعة وباتت اليوم غير قادرة على الإيفاء باستحقاقاته مع ارتفاع فاتورة الاحتراف وضعف العائدات، ما يؤكد أن المطالب المالية تمثل جزءا أساسيا من المشكلة، التي لا بد من حلها.ويمثل دوري الرجال، أهم المسابقات المحلية الواجب ضمان إقامتها باستمرار وزيادة مدتها، حيث إن قوة الدوري هي التي تمكن المنتخب الوطني من الحفاظ على ألقه بالمستويين القاري والعالمي وحتى العربي، وربما يتوجب على اللجنة المؤقتة، أن تقنع الأندية العريقة بالعودة مجددا إلى ساحة كرة السلة، أمثال ناديي الحسين إربد والوحدات، فعودتها كفيلة بإعادة البناء على قواعد سليمة، حال تغليب مصلحة اللعبة على المصالح الشخصية والاهتمام بتشكيل فرق الفئات العمرية – وذلك بعدما أدارت بعض الأندية العريقة وأندية الشركات ظهرها لكرة السلة في سنوات مضت.ورغم أن كرة السلة الأردنية – ثانية الألعاب الجماعية والأولى إنجازا على الصعيد المحلي – تحافظ على ديمومة إقامة المسابقات المحلية للفئات العمرية وللجنسين، إلا أن نهاية دوري تحت 18 عاما تمثل كابوسا للاعبين واللجنة المؤقتة، التي اتجهت مؤخرا للإعلان عن تشكيل منتخب رديف "الأولمبي" للفئة تحت 23 عاما، ما يستوجب إيجاد مسابقة محلية يستند إليها الجهاز الفني في خياراته، فضلا عن تسمية المديرين الفنيين للأجهزة الفنية لمنتخبات الفئات العمرية كافة، بعد انتهاء عقدي الصربي ماركو فيليبوفيتش والإسباني فرانشيسكو ألفاريرز بالتراضي، في الوقت الذي يسير فيه التوجه نحو قرار تجديد الثقة بالمدير الفني وسام الصوص على صعيد المنتخب الوطني الأول للرجال.ويرى مراقبون، أن استحداث بطولة دوري للفئتين تحت 20 عاما و23 عاما، يعد أمرا ضروريا ويجب أن يتصدر اهتمامات القائمين على اللعبة في الوقت الحالي، خصوصا أن انقطاع اللاعب عن خوض منافسات كرة السلة في أهم مراحل التطوير العمرية، قد يؤثر سلبا على اللاعب ويضعف القاعدة، وكذلك الحال على صعيد الشابات.وكانت اللجنة المؤقتة، نجحت في إعادة إحياء كرة السلة الأردنية منذ تشكيلها للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2017، وذلك بعد قرار المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية بعزل مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق في تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته، لفقدان نصابه القانوني باستقالة أكثر من نصف عدد أعضائه، لتنجح اللجنة المؤقتة آنذاك بإعادة إحياء البطولات المحلية وتشكيل المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة وللجنسين، كما نجح المنتخب الوطني للرجال في التأهل إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين العامين 2019 و2023، وهي المرة الثالثة التي يتأهل فيها "صقور الأردن" إلى مونديال السلة بعد مشاركته الأولى في نسخة تركيا العام 2010، فضلا عن الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، وهي الميدالية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال. ويبرز ملف دوري السيدات على طاولة "مؤقتة السلة" من بين الملفات الشائكة، خصوصا مع وجود فريقي شباب الفحيص والأرثوذكسي من بين الأندية المتأهبة للمشاركة إلى جانب الرياضي، مع التأكيد أن قرار تأكيد المشاركة من عدمه للفرق الثلاثة، يبقى مرهونا بتعليمات الاتحاد للموسم الجديد، الذي لم تصدر روزنامته المعتمدة حتى الآن.الأندية أساس لعبة كرة السلة وجدارها الاستنادي، ويفترض أيضا أن تكون أبواب اللعبة مفتوحة لمن يرغب من نجوم اللعبة بوضع خبراته في سبيل الحفاظ على مسيرة الألق والإنجاز، كل من موقعه، خاصة وأن اتحاد السلة في حاجة ملحة للجلوس مع نماذج تحاكي النجاح والذكريات الجميلة لكرة السلة الأردنية. فالمسؤولية صعبة والآمال كبيرة، لكن يبقى ثمة بصيص من الأمل ينير درب اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اللعبة، مع تمسكها بالإرادة والصبر وتوافر أدوات النجاح والدعم الكافي، لإنقاذ كرة السلة الأردنية وتحقيق النجاحات.