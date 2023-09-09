تحديد موعد سحب قرعة التصفيات الآسيوية.. ضائقة مالية تعصف بالرياضي

خالد العميري

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تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.أزمة مالية خانقة في الرياضيقررت إدارة النادي الرياضي المشاركة بدوري الفئات العمرية لكرة السلة للموسم الجديد 2023، في بطولتي تحت 14 و16 سنة لفئة الناشئين فقط، وذلك في ظل الضائقة المالية الصعبة التي يمر بها النادي.وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن النادي الرياضي يتمسك بأمل تأمين الدعم المالي المطلوب خلال نهاية العام الحالي، لإعادة إحياء قاعدته السلوية.وما تزال مشاركة الرياضي في دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة، غامضة حتى يومنا الحالي، وستكون مرهونة بمدى قدرة إدارة النادي على تأمين التمويل الكافي، بحثا عن المشاركة الإيجابية.بداية قوية لدوري الناشئينشهدت مباريات الجولة الأولى من دوري الفئات العمرية تحت 18 سنة للناشئين، فوز فريق المدارس الإنجليزية على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (58-47)، فيما تغلب فريق اتحاد عمان على فريق الأشرفية (79-31)، وحسم الجليل "ديربي الشمال" أمام كفريوبا (56-39)، كما فاز فريق شباب بشرى على بيت ايدس بنتيجة (93-47).وتشهد الجولة الثانية، التي تقام يوم غد، إقامة أربع مواجهات، حيث تحتضن صالة الحسن في إربد مواجهات، كفريوبا وبيت إيدس عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة الجليل والأشرفية عند الساعة 5:30 مساء، ويحل الإنجليزية ضيفا ثقيلا على شباب بشرى عند الساعة 7 مساء، فيما تستضيف صالة الأمير حمزة مواجهة فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء."تراي آوت" لنجوم الأردنينظم نادي نجوم الأردن "تراي آوت" عند الساعة السابعة من مساء اليوم في مجمع الأمير رعد بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، وذلك لاختيار عناصر فريقه الأول للرجال، الذي سيشارك في البطولة التأهيلية لدوري أندية الدرجة الممتازة بكرة السلة.وخاطب اتحاد كرة السلة، الأندية الراغبة في المشاركة، بضرورة تزويده بكشف يتضمن أسماء 7 لاعبين ملتزمين مع النادي بعقودهم المبرمة ضمن الأصول قبل يوم الأربعاء 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، على أن تظهر العقود التزام اللاعبين مع الفريق حتى تاريخ 31 أيار (مايو) من العام 2024.وضمن استراتيجية اتحاد كرة السلة، لضمان المنافسة العادلة، طلب اتحاد اللعبة من الأندية الراغبة بالمشاركة في البطولة التأهيلية، تزويده بكتاب يتضمن إثباتا لتأمين مبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار، لتحمل مصاريف المشاركة في البطولة التأهيلية والدوري الممتاز، إلى جانب تحديد مكان معتمد للتدريب واسم المدير الفني، وإيضاح مصادر مبالغ الدعم الأخرى للفريق.6 فرق بدوري الناشئاتتنطلق يوم الأحد 17 من أيلول (سبتمبر) الحالي، منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة، بمشاركة فرق، الإنجليزية والفحيص والأرثوذكسي والأهلي ونجوم الأرثوذكسي ونجوم الفحيص.ويبدأ الفحيص حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة الأهلي عند الساعة 6 مساء في صالة الفحيص، فيما تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، تليها مباراة فريقي نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.تحديد موعد قرعة التصفيات الآسيويةحدد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، يوم الأربعاء 20 من أيلول (سبتمبر) الحالي، موعدا لسحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2025، والتي ستبدأ في الربع الأول من العام الجديد 2024 بمشاركة 24 منتخبا.وسيكون التصنيف الجديد – المتوقع صدوره مع نهاية كأس العالم – مهما في تحديد مستويات القرعة، التي ستقسم منتخباتها الـ 24 إلى 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات الآسيوية خلال 3 نوافذ لعب، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست لمنطقتي شرق وغرب آسيا.وتضم قائمة المنتخبات الـ24 المتأهلة لتصفيات كأس آسيا، كلا من، أستراليا ونيوزيلندا والأردن ولبنان وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والصين والفلبين والصين تايبيه وإندونيسيا وسورية والبحرين والسعودية وكازاخستان والهند وفلسطين والعراق وقطر والإمارات وغوام وتايلاند ومنغوليا وهونغ كونغ.أبو حواس ينضم للحشد العراقيتوصل نادي الحشد الرياضي العراقي، إلى اتفاق رسمي مع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أمين أبو حواس، لتمثيله في الموسم الجديد 2023-2024 من الدوري العراقي لكرة السلة.ويشهد الدوري العراقي مشاركة 13 فريقا، وهم: "حامل اللقب" النفط و"الوصيف" الشرطة، وزاخو والتجارة والديوانية والحلة والكرخ والكهرباء ونفط الشمال وغاز الشمال ودجلة الجامعة والدفاع الجوي والحشد الرياضي.ويعتبر الحشد الرياضي من الفرق المنافسة وحديثة التأسيس في العراق، حيث فقد الفريق فرصة المنافسة على "برونزية" الموسم الماضي بخسارته أمام زاخو (88-90)، بعدما سبق له الحصول عليها في ظهوره الأول بدوري أندية الدرجة الممتازة الموسم 2020 بفوزه على نفط البصرة (82-63).الأهلي يستقطب الحموريأعلن النادي الأهلي، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الحموري، وذلك لتمثيله في منافسات الموسم الجديد.وقال الأهلي في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك": "مع بداية التحضيرات والتعاقدات لموسم 2023-2024 وبطولة وصل، تعاقد النادي الأهلي وبتنسيب من المدير الفني معتصم سلامة مع اللاعب الصاعد أحمد حموري".صراع مشترك على الكرة بين لاعب كفريوبا قيس العواد ولاعب الجليل عبدالرحمن عبسي - (من المصدر)