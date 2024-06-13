جراسا وفيلادلفيا ينشدان الصدارة في "دوري اللعيبة" لكرة السلة اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة 11 من إياب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.ويلتقي فريقا بترا وأيلة عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة بيلا ورم عند الساعة السابعة مساء، على أن تختتم مباريات الجولة بمواجهة فريقي جراسا وفيلادلفيا عند الساعة التاسعة مساء.ويتصدر فيلادلفيا جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأتي فريقا جراسا وبترا في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 17 نقطة، يليه رم رابعا بـ15 نقطة، وأرابيلا خامسا بـ14 نقطة، وبيلا سادسا بـ13 نقطة، وأيلة سابعا بـ9 نقاط.وتختتم المرحلة الأولى من إياب البطولة يوم 24 من الشهر الحالي، والتي ستتأهل عنها 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تنطلق يوم 26 منه وتقام وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".وطبقا لنظام البطولة، يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.بترا وأيلة.. تصحيح مسارينشد فريق بترا تحقيق فوزه الأول في مرحلة الإياب من بوابة أيلة، حيث من المتوقع أن يعتمد مدربه يوسف أبو بكر على عمار بسطامي في صناعة الألعاب بإسناد من يزيد حجازي ومحمد الشمالي حول القوس، وبدعم من الأميركي غريغ ماغي وخالد أبو عبود تحت السلتين، فيما تنحصر خياراته على "البنش" باللاعبين: باسل أبو عبود ويوسف البحيري وعبدالله العكش وليث شتات وجلال بسطامي وعلاء الدين حزام، بانتظار التحاق صانع الألعاب أمير عيد بصفوف الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة.في المقابل، يعول مدرب أيلة فؤاد الغزاوي على خبرات محترفه الأميركي باتريك بيرنيت في التمرير والتسجيل بإسناد من جون شوز وأحمد النوايشة على الاطراف مع تواجد محمد جمال وخالد أبو شاور في منطقة العمق، فيما يبرز على "البنش" صهيب أبو الوفا وبشار عمرو وأحمد النوايشة وعبدالعزيز العبسي.بيلا ورم.. التقدم للأمامينتظر أن تشهد المباراة سجالا خاصا في منطقة العمق، حيث يتسلح مدرب فريق بيلا عبدالله أبو قورة، بخبرات لاعبيه محمد شاهر ومحترفه كيفن غلميرو في عملية اللم والتسجيل تحت السلتين، وبإسناد من أحمد حسونة وأحمد الحموري وزيد خوري على الأطراف، مع إمكانية الاستعانة بالبدلاء، غيث الفرج ونبيل أبو شريخ ونبيل كتخدا وعبدالكريم أبو صعب.بدوره، يأمل محمد حمدان مدرب فريق رم أن يكون محترفه الأميركي هنتر ستريت في أفضل أحواله لقيادة تحركات أشرف الهندي وهاشم عباس على الأطراف، بإسناد من أحمد الخطيب ومحمود الهزايمة تحت السلتين، إلى جانب المداورة مع أبرز أوراقه البديلة، هاني الفرج ومحمد ناصر الدين وخالد الظاهر وسعيد الخوالدة ومنير ادعيس.جراسا وفيلادلفيا.. صراع الصدارةيتوقع أن تحظى المباراة بالكثير من الندية والإثارة مع تطلعات الفريقين للمضي قدما نحو صدارة الترتيب، حيث يراهن زيد ساحوري مدرب جراسا على خبرات أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة في متابعة الكرات المتساقطة تحت السلتين وبإسناد من المحترف الأميركي بيرون ماكسويل ويزن الطويل وعاكف الشياب على الأطراف، فضلا عن امتلاكه أوراقا رابحة على الدكة بوجود اللاعبين، نادر أحمد وعلي كنعان وأدهم الدجاني ومحمد ترجلي ومحمد غنيم ويوسف بابيش.من جانبه، يراهن مدرب فريق فيلادلفيا سامر نينو على سرعات مالك كنعان في تدوير الكرة مع فادي قرمش وأحمد عطية حول القوس، مع تولي المحترف البوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي مهمة تأمين منطقة العمق، في الوقت الذي تزخر فيه دكة بدلائه باللاعبين، علي الزعبي وموسى مطلق وعمر أبو شريخ وشاكر العكش.