جراسا يشدد الخناق على بترا.. فيلادلفيا الأقوى هجوما.. وفريدي إلى مونتريال

خالد تيسير العميري

عمان – اشتعلت المنافسة بين الفرق مع انطلاقة إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، وذلك بعدما نجح فريق فيلادلفيا في الإطاحة بفريق بترا "بطل الذهاب" ملحقا به خسارته الأولى الموسم الحالي، لتصبح المطاردة على الصدارة ثلاثية.

ويتصدر فريق بترا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدما على فريق جراسا بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث بـ14 نقطة، يليه أرابيلا رابعا بـ12 نقطة، ورم خامسا بـ11 نقطة وبيلا سادسا بـ10 نقاط، وأيلة سابعا بـ8 نقاط.

وتعطي بداية مرحلة إياب "دوري اللعيبة"، مؤشرات صحيحة بأن المباريات المقبلة ستحمل معها "رياح التغيير" في ترتيب مراكز الفرق مع تبادل الفوز فيما بينهما، وذلك استنادا إلى تنوع الخيارات واتضاح الرؤية الفنية واستقرارها، حيث إن المؤشر الفني للفرق لم يهتز مع حرص المدربين على جمع الخيوط الفنية كافة، لنسجها في المباريات المقبلة.

وتستأنف مباريات "دوري اللعيبة"، يوم بعد غد بإقامة 3 مباريات في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا بترا ورم عند الساعة 5 مساء، تليها مباراة جراسا وأرابيلا عند الساعة 7 مساء، وبيلا مع فيلادلفيا عند الساعة 9 مساء، على أن يخضع فريق أيلة للاستراحة.

قراءة فنية

يعد فريق فيلادلفيا الأقوى هجوما بتسجيله 666 نقطة في إجمالي 8 مباريات وبمعدل 83.25 نقطة، يليه فريق أرابيلا ثانيا بـ653 نقطة وبمتوسط 81.62، ثم يأتي رم ثالثا بـ629 نقطة وبمتوسط 78 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف هجوما بـ485 نقطة وبمتوسط 60.62 نقطة.

كما يعد فريق بترا الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 506 نقاط بمتوسط 63.25 نقطة، يليه جراسا ثانيا بـ512 نقطة وبمتوسط 64 نقطة، فيما يعد فريق أيلة الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته 730 نقطة وبمتوسط 91.25 نقطة، يليه أرابيلا ثانيا بـ644 نقطة وبمتوسط 80.5 نقطة لكل مباراة.

ويمتلك فريق بترا أفضل فارق نقطي (94+)، فيما يمتلك أيلة أسوأ فارق نقطي (245-)، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز بعد خسارته في 8 مباريات متتالية حتى الآن، في الوقت الذي يعد فيه فريقا بترا وجراسا الأكثر فوزا بـ7 انتصارات مقابل تعرضهما لخسارة واحدة.

فريدي ينضم إلى مونتريال الكندي

أعلن نادي مونتريال الكندي "Montreal Alliance" تعاقده الرسمي مع صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول بكرة السلة، فريدي إبراهيم، وذلك لتمثيله في منافسات الدوري الصيفي الكندي.

وكان فريدي، خاض مباريات ذهاب المرحلة الأولى من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" مع فريقه بترا، قبل أن يغادر إلى كندا لخوض تجربته الاحترافية الكبيرة، بانتظار تعاقد المدرب يوسف أبو بكر مع لاعب جديد لتعويض رحيل فريدي، وفق التعليمات الخاصة بالبطولة المحلية.

وسبق لفريدي تمثيل فريق الأرثوذكسي في الموسم 2019، قادما من فريق جامعة تامبا - الذي ينشط بالدرجة الثانية في دوري الجامعات الأميركية - خلال السنوات الأربع الماضية التي سبقت قدومه إلى الأردن آنذاك، حيث لعب 4 مواسم في جامعة تامبا وخاض هناك 108 مباريات منها 52 مباراة بدأها ضمن الخماسي الأساسي، وحقق أفضل موسم جامعي له في موسم 2018-2019 بمتوسط 10.2 نقطة و4.5 متابعة و3.1 تمريرة حاسمة و1.1 ستيل.

وقاد فريدي (191 سم) صناعة ألعاب "فريق النجوم" الذي اختاره اتحاد كرة السلة في الموسم 2020، بعد تسجيله 314 نقطة في 16 مباراة خاضها مع فريق النادي الأهلي ببطولة دوري كومهو الممتاز آنذاك، بمتوسط 19.65 نقطة و4.85 متابعة و6.65 تمريرة حاسمة و2.15 ستيل.

وخاض فريدي تجربة احترافية بعد ذلك مع فريق أهلي جدة السعودي بالموسم 2021-2022، قبل أن يعود لتمثيل الأرثوذكسي في الموسم التالي، وبلغ معه متوسط نقاطه 16.7 نقطة و3.6 متابعة و7.1 تمريرة حاسمة و2.4 ستيل. كما شارك فريدي مع المنتخب الوطني الأول للرجال "صقور الأردن" في بطولة كأس العالم بنسختي العامين 2019 بالصين و2023 بالفلبين، وبلغ متوسط تسجيله 13.3 نقطة و3.0 متابعة و6.0 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

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