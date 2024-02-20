حمارشة يحترف بالعراق.. الوفد الفلسطيني يصل اليوم.. جيفرسون يعود للدوري البورتوريكي.. و3 حكام أردنيين لإدارة منافسات "وصل"

خالد العميري

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تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته البدنية والفنية بإشراف المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اغناسيو، وذلك عقب ختام مشاركته في بطولة قطر الدولية الودية.وأجرى "صقور الأردن"، تدريبا مسائيا في وقت متأخر من أمس بصالة الأمير حمزة، وذلك بحضور اللاعبين كافة، حيث كان أشرف الهندي، غاب عن خوض مواجهة أفريقيا الوسطى ببطولة قطر، نتيجة تعرضه لوعكة صحية.وينتظم اللاعبون؛ محمد شاهر وأشرف الهندي وأمين أبو حواس وهاشم عباس وأحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان ومحمود الهزايمة وروحي الكيلاني وعبدالله شتات وأحمد حموري وفريدي إبراهيم في تدريبات المنتخب الوطني، بانتظار تأكيد مشاركة المجنس الأميركي رونديه جيفرسون ولاعب الارتكاز أحمد الدويري في النافذة الأولى، قبل إعلان قائمة الـ12 لاعبا النهائية المشاركة.وخسر "صقور الأردن" أمام منتخبات؛ البحرين (73-82) ومصر (58-95) وإفريقيا الوسطى (65-68) في رحلة التحضير لمواجهتي فلسطين والسعودية يومي الجمعة والإثنين المقبلين في النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025 في السعودية.انضم الأميركي رونديه جيفرسون مجنس المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى فريق ميتس غوايانابو، الذي ينشط بالدوري البورتوريكي للمحترفين "BSN" قادما من نادي تروبانج جيجا الفلبيني.وسبق لجيفرسون اللعب مع فريق أتلتيكو سان جيرمان البورتوريكي في موسم 2022، وحقق مع الفريق متوسط تسجيل 20.1 نقطة، وبلغ متوسط تسجيله 21.7 نقطة للمباراة الواحدة في العام 2023، وسيبدأ مشواره مع فريقه الجديد في الثالث من نيسان (أبريل) المقبل.يصل ظهر اليوم وفد المنتخب الفلسطيني للرجال بكرة السلة، تأهبا لمواجهة المنتخب الوطني عند الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025. وستقيم بعثة "الفدائي" في فندق "جراند حياة عمان" بمنطقة الدوار الثالث في العاصمة عمان، على أن يباشر الفريق تدريباته مساء اليوم، بانتظار إعلان قائمته النهائية المشاركة، والتي يتقدمها المجنس الأميركي الجديد كالفين غودفراي.وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، اختار صالة الأميرة حمزة ملعبا بيتيا له في مواجهة المنتخب العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل.انضم لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أحمد الحمارشة، إلى فريق الكهرباء العراقي لتمثيله في الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري العراقي الممتاز عن الموسم الحالي 2023-2024.وقال الحمارشة في معرض رده على استفسارات "الغد": "تجربة جيدة للاحتراف في العراق إلى جانب زملائي، أتطلع إلى الحصول على فرصة احتكاك جيدة ومساعدة فريقي الجديد على تحقيق أهدافه في الأدوار الإقصائية"، لافتا إلى أن تمثيله لفريق الكهرباء العراقي سيساعده على التحضير لخوض المسابقة المحلية لبطولة الرجال، المزمع إقامتها في منتصف نيسان (أبريل) المقبل.ويعد الحمارشة اللاعب الأردني الرابع الذي يتجه للاحتراف في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، خلال الموسم الحالي مع غياب تنظيم بطولة دوري الرجال المحلية للموسم 2023، وذلك بعد انضمام لاعب الجناح أمين أبو حواس إلى الحشد الشعبي ومحمد شاهر إلى الكرخ وأشرف الهندي إلى نفط الشمال. ويحتل الكهرباء العراقي المركز الثامن بين ترتيب الفرق في الدوري العراقي الممتاز، برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات و11 خسارة.اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بكرة السلة، ثلاثة حكام أردنيين، وهم: محمد الطراونة ومحمد فوزي وناصر أبو راشد، لإدارة منافسات الجولة المقبلة من منافسات بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، في سورية ولبنان، وذلك نظير كفاءتهم العالية.ينظم نادي شباب بشرى بالتعاون مع اتحاد كرة السلة، بطولة "ميلاد القائد" لكرة السلة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة واسعة من أندية الشمال.وأكدت فرق؛ شباب بشرى وبيت ايدس والجليل وقدامى اللاعبين ونجوم الشمال، مشاركتهم في البطولة حتى الآن، بانتظار تأكيد بقية الفرق والجامعات الراغبة بالمشاركة، علما بأن باب التسجيل للبطولة يغلق في الأول من آذار (مارس) المقبل.وستقام منافسات البطولة في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، وينتظر نادي شباب بشرى، ردا رسميا من اتحاد كرة السلة، لإقامة البطولة تحت إشرافه ورعايته، مؤكدا أن "مؤقتة السلة" رحبت بالفكرة، التي تهدف للحفاظ على ديمومة لعبة كرة السلة وتطورها.تشهد صالة الحسن التدريبية، اليوم، مباراتين في دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا الحسين المفرق وكفر راكب عند الساعة الرابعة مساء، تليها مواجهة شباب بشرى وجرش عند الساعة 5:30 مساء.وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئين يوم غد، بإقامة مباراتين في صالة الفحيص، حيث يلعب فريقا نجوم الأردن واتحاد عمان عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة نجوم الإنجليزية مع الجبيهة عند الساعة 6:30 مساء.قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة، عرض المجسم الحقيقي لكأس آسيا في مباراة سورية ولبنان التي تقام على ملعب الفيحاء في دمشق، يوم بعد غد، ضمن النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا، وذلك تقديرا منه لحضور جماهير سورية بأعداد كبيرة لمتابعة مباريات "وصل".وستظهر كأس آسيا في مجمع نهاد نوفل الرياضي في "زوق مكايل"، على هامش مباراة لبنان والبحرين في الجولة الثانية من النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية، تقديرا من الاتحاد الآسيوي لحلول "منتخب الأرز" في وصافة بطولة آسيا "جاكرتا 2022" خلف المنتخب الأسترالي.