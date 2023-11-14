خزنه: اختياري ضمن قائمة حكام النخبة هدف يتحقق في مسيرتي السلوية

خالد تيسير العميري

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عمان- أبدت الحكمة الأردنية إلهام خزنه، سعادتها باختيارها في قائمة النخبة الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، مؤكدة أن ذلك يحفزها على مواصلة السعي لتطوير قدراتها المعرفية والبدنية نحو الأفضل.إلهام خزنة (34 عاما) التي بدأت بمزاولة مهنة التحكيم في الأول من أيلول (سبتمبر) من العام 2009 عبر تدرجها في التحكيم من الفئات العمرية إلى دوري الدرجات الثالثة والثانية والأولى، وصولا لـ"الشارة الدولية"، تحمل درجة الماجستير في التربية الرياضية، وترأس اليوم شعبة النشاط الرياضي في جامعة الزيتونة، إلى جانب توليها مهمة تدريب فرق كرة السلة بالجامعة.وتقول إلهام خزنه، في بداية حديثها الخاص لـ"الغد": "الحمد لله على اختياري ضمن قائمة حكام النخبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة، لكل مجتهد نصيب، وأنا عملت على مدار سنوات مضت من أجل بلوغ هذه المرحلة المهمة والتقدم خطوة نحو الأمام، وهذا يؤكد أن أدائي في إدارة المباريات على الصعيدين الآسيوي والعربي كان مرضيا لدائرة الحكام في الاتحاد الدولي".وأضاف: "شاركت مؤخرا في إدارة مباريات بطولة آسيا للناشئات تحت 16 سنة وبطولة آسيا للسيدات والبطولة العربية للناشئين والناشئات، قرار اختياري اليوم في قائمة حكام النخبة يحفزني حتى أكون خير سفيرة للأردن".وحول انعكاسات القرار على الحكمة الأردنية -التي أدارت أول مباراة لها في دوري أندية الدرجة الممتازة للرجال وجمعت بين فريقي كفريوبا والأرثوذكسي العام 2020 إلى جانب دخولها تاريخ النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية، تقول خزنه: "اختياري في قائمة النخبة له انعكاسات إيجابية بتحفيزي نحو تقديم الأفضل، لكنه سيجعلني أيضا تحت ضغط نفسي كبير"، مشددة على أن حلمها المتواصل ببلوغ المستوى العالمي في مهنة التحكيم سيحفزها على تخطي أي صعوبات محتملة قد تواجهها.ولم تخف خزنة حقيقة طموحاتها في العودة إلى مقاعد الدراسة لنيل درجة الدكتوراه في تخصص تحكيم كرة السلة، بقولها: "طموحاتي تكبر يوما بعد آخر، أريد نيل درجة الدكتوراه في تحكيم كرة السلة، حتى أجمع بين اللعبة في المجالين الأكاديمي والعملي"، لافتة إلى أن تطلعاتها تسير نحو مواصلة مهنة التحكيم والتواجد في قائمة النخبة، لتمثيل الأردن بشتى التظاهرات الرياضية.