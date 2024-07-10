رم وبيلا يتجاوزان فيلادلفيا وأرابيلا بدوري اللعيبة لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان - واصل فريق رم عروضه القوية محققا فوزا كبيرا على نظيره فريق فيلادلفيا بنتيجة 85-65 (النصف الأول 48-24)، وتغلب فريق بيلا على فريق أرابيلا بنتيجة 100-57 (النصف الأول 67-33)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الثامنة من إياب المرحلة الثانية لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة".وعزز فريق رم صدارته لجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، يليه فيلادلفيا وبيلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 12 نقطة، ويأتي جراسا رابعا برصيد 11 نقطة وبترا خامسا برصيد 10 نقاط - حيث ينتظر أن يكون جراسا وبترا قد التقيا في وقت متأخر من أمس - فيما يحتل أرابيلا المركز السادس برصيد 10 نقاط.وطبقا لنظام البطولة، تقام المرحلة الثانية بأسلوب الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على الميدالية البرونزية.ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث عبر سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.رم 85 فيلادلفيا 65اعتمد مدرب فريق رم محمد حمدان على الخماسي، الأميركي هنتر ستريت وخالد الظاهر وهاني الفرج وهاشم عباس ومحمد ناصر الدين، فيما بدأ مدرب فيلادلفيا سامر نينو اللقاء معتمدا على الخماسي، فادي قرمش وسيف أبو سالم ومالك كنعان وغيث الفرج وجوسيب ميكوليك.وتقدم رم سريعا 10-0 بسلتين لناصر الدين وستريت من خارج القوس، مع سلتين لعباس من داخل القوس، فيما كان أبو سالم ينهي صيام فيلادلفيا بسلة من اختراق هجومي، وأمام أفضلية رم انتهت الفترة الأولى لصالحه (25-11).وواصل فريق رم تفوقه في الفترة الثانية مع تنوع خياراته في التسجيل، ليحسم نتيجة الفترة لصالحه (23-13)، ليتقدم معها في نتيجة النصف الاول (48-24).ودخل فيلادلفيا الفترة الثالثة بقوة ليحسمها (22-16)، فيما كان فريق رم يبدد طموحاته في العودة بالمباراة، ليحسم نتيجة الفترة الرابعة (21-19)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-65).وبرز الأميركي هنتر ستريت في اللقاء من جانب لاعبي رم بتسجيله 28 نقطة و6 متابعات و7 تمريرات حاسمة و4 ستيل بفاعلية 32، فيما كان فادي قرمش الأبرز من جانب لاعبي فيلادلفيا محققا "التريبل دبل" بتسجيله 11 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 20.بيلا 100 أرابيلا 57بدأ مدرب بيلا عبدالله أبو قورة اللقاء معتمدا على الخماسي، نبيل أبو شريخ وديفن غلميرو وأحمد حسونة وأحمد الحموري ويوسف العواملة، فيما اعتمد مدرب أرابيلا د. ابراهيم العصعوص على الخماسي، ايمانويل بوتا وناصر انزور ويوسف شتات وإبراهيم النصر وديمونتا هاريس.وتقدم فريق بيلا في نتيجة النصف الأول (67-33) مستثمرا جماعية الأداء وتنوع خيارات التسجيل من المسافات كافة، بعدما حسم الفترة الأولى (34-9).وتساوت كفة الفريقان في الفترة الثالثة (16-16) مع اعتماد مدرب بيلا على لاعبي دكة البدلاء ومنحهم الثقة، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي غابت فيها حساسية المنافسة مع دفع مدربي الفريقين بأوراقهما البديلة، ليفوز بيلا في النتيجة النهائية للمباراة (100-57) بعد حسمه الفترة لصالحه (17-8).وبرز الأميركي ديفين غلميرو في اللقاء من جانب لاعبي بيلا بتسجيله 18 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و3 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 34، فيما كان ايمانويل ايغ بوتا الأبرز من جانب لاعبي أرابيلا بتسجيله 18 نقطة و6 متابعات وتمريرة حاسمة بفاعلية 13.