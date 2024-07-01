 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أرابيلا يبحث عن فوزه الأول بالجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الثانية

رم وجراسا وفيلادلفيا وبترا يتطلعون لمواصلة عروضهم القوية بـ"سلة" دوري اللعيبة

لاعبا فريق بترا باسل أبو عبود وماغي يتصافحان في مباراة سابقة أمام جراسا – (من المصدر)
لاعبا فريق بترا باسل أبو عبود وماغي يتصافحان في مباراة سابقة أمام جراسا – (من المصدر)

عمان – تتواصل اليوم منافسات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، عن الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من ذهاب المرحلة الثانية للبطولة المحلية.
ويلتقي فريقا أرابيلا وفيلادلفيا عند الساعة الخامسة مساء، تليها مباراة بيلا وبترا عند الساعة السابعة مساء، على أن تختتم مباريات الجولة بإقامة مواجهة منتظرة تجمع بين فريقي رم وجراسا عند الساعة التاسعة مساء.
ويتصدر فريق جراسا جدول ترتيب فرق "دوري اللعيبة" برصيد 5 نقاط، متقدما على فرق؛ فيلادلفيا وبترا ورم بأفضلية فارق السلات المسجلة، والتي حلت في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريق بيلا خامسا برصيد 4 نقاط، وتذيل أرابيلا الترتيب في المركز السادس برصيد 3 نقاط.
وتقام المرحلة الثانية طبقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث عبر سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
أرابيلا وفيلادلفيا.. تعويض وتأكيد   
يتطلع فريق أرابيلا لتسجيل فوزه الأول بالمرحلة الثانية من بوابة فيلادلفيا، وسط توقعات باعتماد مدربه د.إبراهيم العصعوص على الخماسي، إيمانويل ايغ بوتا، عمار الشريقي، إبراهيم النصر، ديمونتا هاريس، وناصر انزور، والمداورة مع لاعبي "البنش"، عمار العمري، البربري، شتات، منصور، ريحان، وأبو راشد.
في المقابل، يتوقع أن يجدد مدرب فيلادلفيا سامر نينو اعتماده على الخماسي؛ فادي قرمش، مالك كنعان، غيث الفرج، زين النجداوي، وجوسيب ميكوليك، مع توقعات بمنح لاعبيه شاكر العكش، أحمد عطية، سيف أبو سالم، ورضوان بساتنة، أدوار لعب أكبر بالتناوب مع عمر أبو شريخ وموسى مطلق.
بيلا وبترا.. تعزيز الأفضلية   
يدخل فريق بترا اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على جراسا (103-88) في الجولة الماضية، حيث يتوقع أن يبدأ مدربه يوسف أبو بكر اللقاء بالخماسي؛ دافيه هاييه، عمار البسطامي، محمد الشمالي، خالد أبو عبود، وغريغ ماغي، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالأوراق البديلة التي يتقدمها، أمير عيد، ليث شتات، ريحان، وحجازي.
بدوره، يراهن مدرب فريق بيلا عبدالله أبو قورة على حيوية أحمد حسونة في ضبط تحركات نبيل أبو شريخ وأحمد الحموري على الأطراف، بإسناد من الأميركي كيفن غلميرو ومحمد شاهر تحت السلتين، فضلا عن المداورة مع لاعبي الدكة؛ الحسيني، نشواتي، زيد خوري، العواملة وكتخدا.
رم وجراسا.. فض الشراكة   
يبدو أن صناعة ألعاب فريق رم لن تخرج عن نطاق الاستعانة بخبرات الأميركي هنتر ستريت بدعم من أشرف الهندي وهاشم عباس حول القوس، مع تولي خالد الظاهر ومحمد ناصر الدين مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي يمتلك فيه المدرب محمد حمدان أوراقا بديلة قادرة على صناعة الفارق، أمثال: أحمد الخطيب، عبدالله الزعبي، سعيد الخوالدة، ومحمود الهزايمة.
من جانبه، يأمل مدرب فريق جراسا زيد ساحوري قي أن يتجاوز لاعبوه تداعيات الخسارة الأخيرة أمام بترا، وسط توقعات بتجديد اعتماده على الخماسي، الأميركي بيرون ماكسويل، يزن الطويل، عاكف الشياب، أحمد الحمارشة، ويوسف أبو وزنة، والمداورة مع لاعبي "البنش" علي كنعان، الدجاني، ترجلي، غنيم، بابيش، عصام الهزايمة، والنبالي.

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