الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سبورتينغ المصري يعتذر عن "سلة الشارقة".. و7 فرق تواصل التحضير

من تتويج سيدات سبورتينغ المصري بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة مؤخرا - (من المصدر)
من تتويج سيدات سبورتينغ المصري بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة مؤخرا - (من المصدر)
عمان – اعتذر فريق سبورتينغ المصري للسيدات بكرة السلة عن المشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة في الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة سبعة فرق، وهي: (حامل اللقب) شباب الفحيص، الشارقة الرياضي للمرأة، العاصمة السعودي، الأهلي البحريني، والفتاة الرياضي الكويتي، وغاز الشمال الرياضي العراقي، والثورة السوري.اضافة اعلان
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين، حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59)، علما بأن سبورتينغ المصري توج مؤخرا بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.
وأعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العربية عن مشاركة 61 فريقا عربيا تضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب في النسخة السابعة من البطولة الأبرز على صعيد رياضة المرأة، وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، الكاراتيه، كرة الطاولة، وألعاب القوى، الرماية، والمبارزة، والقوس والسهم.
وستكون صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح مسرحا لإقامة المباريات وخوض تدريبات كرة السلة للفرق السبعة المشاركة، علما بأن حفل الافتتاح سيقام مساء الجمعة 2 من شباط (فبراير) في مسرح المجاز بإمارة الشارقة.
ويضم فريق الفحيص كلا من: نايف عصفور مديرا فنيا، محمد اتكيدك مساعدا للمدرب، أحمد سمير مدربا للياقة البدنية، أنس جبارات معالجا، إلى جانب قائمة أولية تضم اللاعبات: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، جود خلف، الشقيقتين زينة وحور القراعين، نيكول خوري، تالا الشعراوي، دانيا منصور، مايا مرعي، سارة أبو شما، رشا عبده، فرح الشياب، إلى جانب ثلاث محترفات، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية قبل السفر إلى إمارة الشارقة.
ويتولى رزكار محمد، تدريب فريق غاز الشمال الرياضي العراقي وتساعده جنار فتاح، إلى جانب تسع لاعبات، وهن: أوا عبدالله كریم، بریسكه عبدالرحمن، ئیفران حسن، هونیا كزاد، سیوه محمود، وره یونس، وتری أمین، ویارا فاضل لونا عمر، على أن يحسم ملف اللاعبات المحترفات الثلاث اللواتي سيمثلن الفريق في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن نادي الثورة السوري عن محترفاته الثلاث لخوض بطولة الشارقة، وهن الأميركيات: صانعة الألعاب تشيلسي شومبيرت، مساعدة الارتكاز آسيا تشامبرز، ولاعبة الارتكاز أليكسس ديفيس.
ويسعى فريق العاصمة السعودي – حامل لقب الدوري السعودي للسيدات للموسم 2023 – إلى حصد الميدالية الأولى للسعودية بكرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية في مشاركته الأولى والثالثة تواليا للفرق السعودية بعد مشاركة فريقي جدة يونايتد العام 2018 وإليت أثلتكس العام 2020.
ويواصل الأهلي البحريني بقيادة مدربه جاسم غلام، معسكره التدريبي المشترك مع الفتاة الرياضي الكويتي، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبات المشاركات في الأيام القليلة المقبلة. 
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