الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهندي يشيد بالدوري العراقي.. وكفريوبا يغلق ملف فريقه الأول

سحب قرعة البطولة العربية "الأربعاء".. عباس يحترف مع الوكرة القطري

لاعب نفط الشمال أشرف الهندي يمر بالكرة أمام رقابة أحد لاعبي دجلة الجامعة - (من المصدر)
لاعب نفط الشمال أشرف الهندي يمر بالكرة أمام رقابة أحد لاعبي دجلة الجامعة - (من المصدر)

عمان –  تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

عباس ينضم للوكرة القطري 
عزز لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، هاشم عباس، صفوف فريق الوكرة القطري، لتمثيله في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
ويحتل الوكرة المركز الخامس في سلم ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 12 نقطة من 4 خسائر ومثلها انتصارات، خلف فريقا الريان والغرافة، اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتصدر العربي الترتيب بـ15 نقطة، يليه الأهلي ثانيا بـ14 نقطة، ويحتل فريق قطر المركز السادس برصيد 11 نقطة، يليه السد سابعا برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريقا الشمال والخور في المركزين الثامن والتاسع تواليا برصيد 8 نقاط لكل فريق.
وتقام منافسات بطولة الدوري القطري للموسم الحالي بنظام الدوري من قسمين، بحيث يتوج باللقب الفريق الأكثر جمعا للنقاط، بخلاف نظام الموسم الماضي، الذي كان يقام طبقا لـ"البلاي أوف" في نهاية الدورين الأول والثاني بين الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.
مهمة تدريبية لأبو لبن 
مع بيت ايدس
أسندت إدارة نادي بيت ايدس، مهمة تدريب فريق الناشئين تحت 14 سنة إلى المدرب الشاب غالي أبو لبن (22 عاما)، لتكون مهمته التدريبية الأولى في مسيرته المهنية.
وأبدى أبو لبن تحمسه لوضع بصمته مع بيت ايدس في دوري الفئات العمرية، حيث سيبدأ الفريق مشواره بدوري الناشئين تحت 14 سنة بمواجهة كفريوبا يوم 17 كانون الثاني (يناير) من العام الجديد.
سحب قرعة البطولة العربية الأربعاء 
حدد الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي، يوم الأربعاء 20 من الشهر الحالي، موعدا لسحب قرعة النسخة الـ25 من البطولة العربية للمنتخبات الرجال بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 3 من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بمشاركة منتخبات، مصر "البلد المضيف" والإمارات والمغرب وليبيا والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس والصومال والأردن.
ويتولى المدربان مروان معتوق وهيثم طليب، مهمة الإشراف الفني على تدريب المنتخب الوطني، الذي سيشارك في الفريق الأولمبي في البطولة العربية، والتي تشكل بدورها محطة تحضيرية جيدة للفرق المشاركة في التصفيات الآسيوية والأفريقية في شباط (فبراير) المقبل.
كفريوبا يغلق ملف فريقه الأول 
أغلقت إدارة فريق كفريوبا في الأيام الماضية، ملف التزاماتها المالية لفريقها الأول بكرة السلة من جهازين فني وإداري ولاعبين، بعد تسوية الحقوق كافة. 
وينصب تركيز كفريوبا حاليا على الاستثمار في الفئات العمرية، حيث يتأهب الفريق للمشاركة في دوري الناشئين تحت سن 14، إلى جانب مشاركته بدوري تحت 16 عاما، الذي تقام منافساته حاليا.  
الهندي يشيد بتنافسية 
الدوري العراقي 
أشاد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة والمحترف في صفوف نفط الشمال العراقي، أشرف الهندي، بالمستوى التنافسي الكبير الذي يشهده الدوري العراقي هذا الموسم، مؤكدا تساوي فرص الفوز في المباريات بين الأندية، بعيدا عن اعتبارات تواجدها على سلم الترتيب.
وقال الهندي في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام العراقية: "أنا سعيد لتواجدي في العراق والاحتراف مع فريق نفط الشمال، هناك محترفون على مستوى عال، ووجودهم يساعد على رفع مستوى اللاعب العراقي، وبما ينعكس إيجابا على المستوى العام للمنتخب العراقي الشقيق".
وتمنى الهندي على أسرة السلة العراقية، توفير صالات رياضية لممارسة لعبة كرة السلة في العاصمة بغداد، التي تضم نحو ستة أندية تتسابق فيما بينها على صالة واحدة (صالة الجيش)، لافتا إلى أن ذلك قد يعيق عملية تطور الفرق واللاعبين.

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