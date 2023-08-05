سحب قرعة "السوبرليغ" الثلاثاء.. منتخب السيدات يعسكر في مصر

خالد العميري

اضافة اعلان

عمان - تطل "الغد" على قرائها، بزاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة سلوية خفيفة من الأخبار المنوعة والدسمة، إلى جانب كواليس النجوم.بدأ المنتخب الوطني الأول للسيدات بكرة السلة، معسكره التدريبي القصير في العاصمة المصرية القاهرة، ويختتم يوم غد، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا للسيدات، والتي تقام في العاصمة التايلاندية "بانكوك" بالفترة من 13 إلى 19 الشهر الحالي.ويخوض "صقور السيدات" 3 مباريات ودية مع المنتخب المصري للشابات تحت 19 سنة، بعدما استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني فرانشيسكو ألفاريز ومساعده مارك ريباس فيلانوفا، على قائمته النهائية التي تضم 12 لاعبة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وفرح الشياب ورشا عبده والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.حدد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، يوم الثلاثاء 8 آب (أغسطس) الحالي، موعدا لسحب قرعة الموسم الثاني من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل" في مدينة ضبية اللبنانية.وسيجمع الموسم الثاني 18 فريقا، يتألفون من 13 بطلا و5 متسابقين من البطولات المحلية من منطقة الخليج والمغرب والجنوب ووسط آسيا، على أن يشارك 16 فريقا في مرحلة مجموعات المنطقة الفرعية، بواقع 8 فرق بدوري غرب آسيا، والنصف الآخر يشكل دوري الخليج.ولم يعلن "فيبا" عن الفرق المشاركة حتى الآن، علما بأن فريق الأرثوذكسي شارك في النسخة الماضية من بطولة "وصل"، قبل أن ينتهي مشواره عند حاجز التصفيات المؤهلة للدور قبل النهائي، بخسارته "السلسلة" أمام فريق الرياضي بيروت اللبناني بنتيجة (1-2).افتتح اتحاد كرة السلة، متجره على بوابة دخول الجماهير رقم (12) لصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، خلال فترة إقامة بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، والتي تختتم يوم غد.وطرح "السلة" في متجره، قميص مباريات المنتخب والتيشيرت، بحيث يستطيع المشجع طباعة اسم ورقم نجمه المفضل على القميص أو اسمه والرقم المحبب لديه، مع تقديم خصوصات تشجيعية للراغبين بالحصول على القميص، ودعمهم لـ"الصقور"، على أن يفتتح اتحاد كرة السلة متجره الإلكتروني لطرح منتجاته المتعلقة بدعم المنتخب الوطني في الأيام المقبلة.وفي خطوة هي الأولى من نوعها في الملاعب الأردنية، قام اتحاد كرة السلة بوضع مجسمات على بوابات دخول الجماهير خلال مباريات بطولة كأس الملك، تحمل صورا للاعبي المنتخب الوطني، لالتقاط الصور التذكارية معها.توج فريق "رايز أب" لفئة تحت 23 عاما، بلقب بطولة SD13 التي ينظمها اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني سام دغلس، بعد فوزه على فريق "شامي أثلتيكس" بنتيجة 75-71 عقب التمديد لوقت إضافي (65-65).وضمت قائمة الفريق الفائز باللقب بقيادة المدرب زيد ساحوري ومساعده زياد عليان، اللاعبون: سامر العصعوص ومحمد مخطوب وعلي العبادي وأدهم دجاني ويوسف بابيش وفيصل أيوب وعمر نشواتي ورعد أبو ديل وراشد الشامي وأحمد طشتا وريان سرور.فيما ضمت صفوف فريق "شامي أثلتيكس"، عددا من العناصر المميزة، يأتي في مقدمتهم علي كنعان وعبدالله الزعبي وكريم مخطوب وعمر الحسيني وراشد عرفة تحت قيادة المدرب يزن الطويل.وقال المدرب الوطني زيد ساحوري على هامش فوز فريقه بلقب البطولة: "كان هناك تنافسية منحت اللاعبين خبرات جيدة وفرصة خوض دقائق لعب أكثر، خاصة الذين لا يلعبون في دوريات تنافسية".وضمت التشكيلة المثالية للبطولة، كلا من: الخماسي محمد ناصر الدين وأدهم الدجاني وعلاء الحسيني ويوسف بعبيش وعبدالله أبو صعب، فيما اختير عبدالله أبو صعب أفضل لاعب في البطولة، ويوسف بعبيش أفضل لاعب في المرحلة النهائية.في المقابل، أحرز فريق "تمام" لقب بطولة تحت 14 عاما بعد فوزه على فريق شامي أثلتيكس بنتيجة (46-34)، في الوقت الذي اختير فيه اللاعب كريم خوالدة، أفضل لاعب في البطولة ومرحلة النهائيات.اختتمت أول من أمس، دورة تطوير المهارات التي نظمها النادي الأرثوذكسي في صالته الرياضية بقيادة المدرب اليوناني فاكيلوس الكسندريس ومساعده يانس ليفانوس، اللذان سبق لهما تدريب المنتخب الوطني العام 2013.وشارك في الدورة نحو 60 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأندية مقابل دفع رسوم اشتراك رمزية، في الدورة التي يشرف عليها أيضا المدرب الوطني فادي صابات، في إطار حرصهم على تقديم أفكار ونصائح جديدة للاعبين من أجل مساعدتهم على الارتقاء في مهاراتهم بالشكل الصحيح.* حرص لاعبو المنتخب السابقين، سام دغلس ووسام الصوص وأيمن دعيس وزيد الخص، على مشاركة اللاعب زيد عباس، لحظات حفل تكريمه ووداعه للجماهير الأردنية، حيث سيكون كأس العالم محطته الأخيرة مع "صقور الأردن".- رفع اتحاد كرة السلة قميص زيد عباس في مدرجات صالة الأمير حمزة، بعد تعليقه الرقم (15)، والذي سبق أن ارتداه هلال بركات وأيمن دعيس.- علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن الضائقة المالية الخانقة قد تدفع أحد الأندية التي شاركت في النسخة الأخيرة من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، إلى الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، ما لم يتم ايجاد راع جديد للفريق، يمكنه من الإيفاء بالتزاماته.- أطلق اتحاد كرة السلة، الأغنية الجديدة للمنتخب الوطني "صقور الأردن" للمرة الأولى في صالة الأمير حمزة بحضور الجماهير، خلال مباراة الفريق الأولى ببطولة كأس الملك والتي تغلب فيها على البرتغال (69-61)، حيث تفاعلت الجماهير الحاضرة مع كلمات الأغنية وبدأت ترددها.