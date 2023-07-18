"سلة السيدات" بمجموعة متوازنة في المستوى الآسيوي الثاني

خالد تيسير العميري

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أسفرت قرعة نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا للسيدات بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 13 إلى 19 آب (أغسطس) المقبل، عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة.وتواجد المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، كازاخستان وسريلانكا و”البلد المضيف” تايلاند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا.وطبقا لنظام البطولة، التي تبحث فيها المنتخبات الثمانية عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، فإن دور المجموعات يلعب بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر.ويلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض طبقا لنظام “الكروس”، في الوقت الذي يلعب فيه الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7و8، كما يلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5و6.ويقيم المنتخب الوطني للسيدات، معسكرا داخليا مع المنتخب الإيراني في الفترة من 20 إلى 25 تموز (يوليو) الحالي، كما يواصل اتحاد السلة سعيه لتأمين تواجد المنتخب المصري مطلع آب (أغسطس) المقبل في المملكة، ضمن المحطة الإعدادية المحلية الأخيرة التي ستسبق سفره إلى “بانكوك”.وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيسة اللجنة النسوية، دينا هلسة، في حديثها لـ”الغد”: “طموحنا في هذه المشاركة هو الصعود للمستوى الآسيوي الأول، هذا هدفنا للمرحلة المقبلة مع امتلاكنا خامات شابة وخبرات ومواهب واعدة”.وحول أسباب التعاقد مع المجنسة الأميركية ايجا شيبارد (24 عاما)، أشارت: “يأتي توقيت إقامة بطولة آسيا في منتصف الموسم بالنسبة للمجنسة الأميركية نتاشا كلاود مع فريقها واشنطن ميستيكس والذي ينشط بدوري المحترفات الأميركي لكرة السلة، لذلك قررنا التعاقد مع ايجا شيبارد في وقت مبكر، للانسجام مع الفريق”، لافتة إلى أن نتاشا كلاود ستكون ضمن خيارات الجهاز الفني مع نهاية المشاركة الآسيوية.وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن اتحاد كرة السلة توصل إلى اتفاق مع المدرب اللبناني داني عثمان، لتولي مسؤولية الإعداد الذهني والنفسي للمنتخب الوطني الأول للسيدات في المرحلة المقبلة.ويتولى الإسباني فرانشيسكو ألفاريز مهمة تدريب منتخب السيدات ويساعده مواطنه خوسيه دانتس، ويضم إلى جانبه مديرة الفريق سلمى عنيم والمعالجة سجى أبا زيد، إلى جانب اللاعبات: جانست يالتشين، ماسة النوباني، زارا النجار، ماريا الحن وذكرى شحادة، سارة أبو شما، جوليا أبو عيد، هبة ملكاوي، رشا عبده، يارا حمادة، جوانا حداد، ليليانا أبو جبارة، تالا شحاتيت، فرح الشياب والمجنسة ايجا شيبارد.وكان المنتخب الوطني للسيدات، أقام معسكرا في صالة الدكتور حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر المصرية خلال الفترة الماضية، وتخلله خوض مباريات ودية مع المنتخبين الكويتي والمصري لفئتي تحت 19 عاما والسيدات.وتحتل “السيدات”، المركز 76 عالميا و13 آسيويا و3 عربيا على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” برصيد 83.8 نقطة، وكان قريبا من التأهل للمتسوى الآسيوي الأول قبل نحو عامين، قبل أن يخسر نهائي المستوى الثاني الذي استضافته العاصمة عمان آنذاك أمام نظيره منتخب لبنان بنتيجة (40-80).