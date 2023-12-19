"سلة السيدات" تتقدم 11 مركزا في التصنيف العالمي الجديد

خالد تيسير العميري

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قفز المنتخب الوطني الأول للسيدات بكرة السلة، 11 مركزا دفعة واحدة، في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، أمس، ليحتل المركز 77 عالميا و15 آسيويا والسادس عربيا برصيد 123.7 نقطة.وكان المنتخب الوطني يتبوأ المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وفقا للتصنيف الأخير الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بعد حلوله رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك آنذاك.ويأتي تقدم المنتخب الوطني 11 مركزا في التصنيف الأخير للعام الحالي، بعد حلوله سادسا في المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا للناشئات تحت 18 عاما، والتي اختتمت مؤخرا في الهند، فيما يخلد المنتخب الوطني الأول للسيدات لفترة استراحة مع غياب المنافسات القارية.واستند “الفيبا” في عملية منح النقاط التجميعية لمنتخبات السيدات في التصنيف الجديد، إلى نتائج منتخبات السيدات في مختلف البطولات الدولية والقارية، أهمها بطولة العالم تحت 19 عاما وبطولة الأميركتين تحت 16 عاما وبطولة أوروبا للفئتين تحت 16 و18 عاما وبطولة آسيا وإفريقيا تحت 16 و18 عاما.آسيويا، تصدر المنتخب الياباني الترتيب برصيد 629.2 نقطة متقدما 4 مراكز إلى المركز التاسع عالميا، وذلك بعد حصوله على المركز السادس في بطولة كأس العالم تحت 19 عاما، فضلا عن احتلاله وصافة بطولة آسيا تحت 16 عاما، تليه الصين ثانية برصيد 536.6 نقطة، ثم كوريا الجنوبية ثالثة برصيد 479.7 نقطة، والصين تايبيه “تايوان” رابعة برصيد 451.8 نقطة.وجاءت أندونيسيا خامسة برصيد 239.9 نقطة، والهند سادسة برصيد 234.8 نقطة، والفلبين سابعة برصيد 230.9 نقطة، وسورية ثامنة برصيد 225.4 نقطة، وماليزيا تاسعة برصيد 182.2 نقطة، وإيران عاشرة برصيد 177.1 نقطة، ومنغوليا في المركز الحادي عشر برصيد 172.3 نقطة، وتايلند في المركز الثاني عشر برصيد 171.9 نقطة، وهونغ كونغ في المركز الثالث عشر برصيد 151.7 نقطة، وكازاخستان في المركز الرابع عشر برصيد 133.4 نقطة، وجاءت لبنان في المركز السادس عشر خلف المنتخب الوطني بجمعها 106.5 نقطة مع تراجعها 4 مراكز بالتصنيف.وخطفت مالي صدارة المنتخبات الإفريقية من مصر بجمعها 592.4 نقطة، بعد حلولها في المركز الخامس بكأس العالم لكرة السلة للسيدات تحت 19 سنة، إلى جانب إحرازها اللقب الثامن تواليا ببطولة إفريقيا للسيدات تحت 16 عاما، فيما تراجعت مصر للمركز الثاني بـ529.9 نقاط، وتأتي أنغولا ثالثة بـ407.0 نقاط، وتونس رابعة بـ336.3 نقطة.عالميا، عززت الولايات المتحدة الأميركية صدارتها بعد التتويج بمونديال السيدات تحت 19 عاما، إلى جانب إحرازها بطولة الأميركتين للسيدات تحت 16 عاما للنسخة السابعة تواليا، بجمعها 830.2 نقطة، تليها فرنسا ثانية بـ726.2 نقطة، وكندا ثالثة بـ721.1 نقطة، وإسبانيا رابعة بـ717.9 نقطة، وأستراليا خامسة بـ699.2 نقطة.