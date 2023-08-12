الأحد 13 آب 2023
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"سلة السيدات" يستهل مشواره الآسيوي اليوم بمواجهة تايلاند

من جلسة التصوير الرسمية للمنتخب الوطني للسيدات في بانكوك - (من المصدر)
من جلسة التصوير الرسمية للمنتخب الوطني للسيدات في بانكوك - (من المصدر)
 يستهل المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، مشواره في نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، بمواجهة "المضيف" تايلاند عند الساعة 1:30 من ظهر اليوم في صالة "نيميبوتر" بالمجمع الرياضي بالعاصمة بانكوك، لحساب مباريات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبهما منتخبي كازاخستان وسريلانكا.اضافة اعلان
ويقص منتخبا أندونيسيا ومنغوليا شريط افتتاح مباريات البطولة عند الساعة 6 من صباح اليوم، تليها مباراة إيران وماليزيا الساعة 8:30 صباحا عن المجموعة الأولى، فيما تلعب كازاخستان وسريلانكا الساعة 11 صباحا لحساب المجموعة الثانية.
وطبقا لنظام البطولة، يقام دور المجموعات بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض طبقا لنظام "الكروس".
ويلعب الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7و8، فيما يلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5و6، علما أن الفرق الثمانية تبحث عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول من البطولة القارية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني، المدرب الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعديه هيثم طليب ومارك ريباس فيلانوفا والمعالجة سجى أبا زيد ومدرب اللياقة البدنية حمزة الرحاحلة والإدارية مسك روحي ومديرة المنتخب سلمى غنيم والحكم المرافق إلهام خزنة، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وفرح الشياب ورشا عبده والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.
وخاض منتخب السيدات، 7 مباريات ودية في إطار تحضيراته للبطولة الآسيوية، حيث خسر أمام إيران بنتائج (45-71)، (54-57)، (55-62)، (58-59)، وتغلب على منتخب مصر تحت 19 عاما بنتائج (68-56)، (71-63)، (78-74).
وسبق لاتحاد كرة السلة استضافة بطولة كأس آسيا (المستوى ب) في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021، بمشاركة منتخبات، الأردن ولبنان وسورية وإندونيسيا وإيران وكازاخستان، وقدم المنتخب الوطني للسيدات حينها أداء مميزا فاق التوقعات خلال البطولة، قبل أن يسقط في الحاجز الأخير أمام لبنان بنتيجة (80-40).
ويحتل المنتخب الوطني للسيدات المركز 76 عالميا و13 آسيويا والرابع عربيا على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة برصيد 83.8 نقطة، فيما يحتل منتخب تايلاند المركز 101 عالميا و19 آسيويا برصيد 56.5 نقطة.
المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)

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