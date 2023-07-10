"سلة الناشئين" تعود للمشاركة في كأس آسيا بعد انقطاع 14 عاما

خالد تيسير العميري

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يشارك المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما بكرة السلة، في بطولة كأس آسيا 2023، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الصالة الرياضية لنادي الغرافة، في الفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، في تصريح لـ"الغد"، أن هذه المشاركة تأتي في إطار جهود الاتحاد للارتقاء باللعبة على جميع المستويات والفئات، لضمان مزيد من التقدم للعبة في الأردن.ويأتي تأهل المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا، على خلفية تثبيت مشاركته في بطولة غرب آسيا، التي كان يسعى إلى استضافتها في نهاية تموز (يوليو) الحالي، بمشاركة منتخبي لبنان وإيران، واللذان تأهلا تلقائيا مع الأردن للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة آسيا، علما بأن الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في كأس آسيا، ستتأهل إلى بطولة العالم.ويعود "صقور الناشئين"، إلى الواجهة الآسيوية بعد 14 عاما من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الأولى من البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د.إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى آنذاك، والتي ضمت إلى جانبه، منتخبات الصين والهند وميانمار، بعد انسحاب السعودية وإجراء تعديل على القرعة بإضافة منتخب ميانمار.وفاز المنتخب الوطني آنذاك، على الهند (57-31) وميانمار (59-36)، وخسر من الصين (117-44)، ليصعد للدور ربع النهائي ويخسر من إيران (51-70)، والفلبين (45-60)، ويفوز على سورية (77-70)، ثم انتقل لخوض مباريات دور تحديد المراكز من الـ5 إلى الـ8، قبل أن يخسر من منتخبي اليابان (55-100) وسورية (51-87).وتشكل عودة المنتخب الوطني للناشئين إلى ساحة المشاركة الآسيوية، حدثا مهما من أجل التواجد والتدرج على سلم التصنيف الدولي، الذي يغيب عنه منتخب الناشئين منذ فترة طويلة لأسباب متباينة.واستضافت ماليزيا النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في العام 2009، ثم أقيمت النسخة الثانية بدولة فيتنام في العام 2011، واستضافت إيران النسخة الثالثة العام 2013، وهي النسخ الثلاث التي حمل لقبها المنتخب الصيني.وتوجت كوريا الجنوبية بلقب النسخة الرابعة العام 2015 في أندونيسيا، كما فازت استراليا بلقب النسخة الخامسة التي احتضنتها الصين بالعام 2017، ثم انقطعت البطولة لنحو 5 سنوات بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تستضيف قطر النسخة السادسة صيف العام الماضي، وحافظت خلالها أستراليا على اللقب للمرة الثانية تواليا.ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للناشئين، قد حل في المركز الرابع والأخير خلال استضافته للنسخة العشرين من البطولة العربية، بعد تلقيه خسارتين أمام مصر (45-108)، وتونس (59-66)، وفوزه على الجزائر (72-70)، في الدور التمهيدي، ليلتقي مجددا مع تونس في الدور نصف النهائي ويخسر بنتيجة (68-72)، ثم خسر أيضا أمام الجزائر في لقاء تحديد المركز الثالث (41-80).ويتولى الصربي ماركو فيليبوفيتش ومعاونه صهيب فراش، مهمة الإشراف على تدريب منتخب الناشئين، والذي يضم في صفوفه كلا من اللاعبين: عمر حجازي، عبدالمجيد شديفات، عمر بشير، عمرو العموري، فيصل الشوا، غازي عليان، حمزه شعبان، محمد آدم، الطيب أبو الطيب، محمود ذياب، ليث ساحلية، سيف فانوس، سعيد السمهوري، ومحمد خريسات.