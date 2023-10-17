شباب بشرى والجليل يستضيفان الأرثوذكسي والإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة 13 من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، حيث يقص فريقا بيت ايدس والأشرفية شريط مباريات الجولة عند الساعة الرابعة مساء في صالة الحسن للشباب، تليها مباراتي الجليل والإنجليزية عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.ويستقبل فريق اتحاد عمان نظيره كفريوبا، عند الساعة 8 مساء في صالة الأمير حمزة بختام مباريات الجولة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" إلى جانب مباراتي الجليل والإنجليزية، شباب بشرى والأرثوذكسي.وكان فريق الإنجليزية، فاز في مواجهة القمة التقليدية أمام فريق اتحاد عمان (78-55)، في لقاء أقيم أول من أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن الجولة الثانية عشرة، وبرز فيه اللاعب سعيد الخوالدة من جانب الإنجليزية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و13 متابعة و6 تمريرات حاسمة وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 33، فيما كان معتز صويص اللاعب الأبرز من جانب فريق اتحاد عمان بتسجيله 14 نقطة ومتابعتين و3 سرقات للكرة بفاعلية 15.ولم يواجه الأرثوذكسي صعوبات في تخطي عقبة كفريوبا (87-35)، في لقاء برز فيه لاعبه ينال أبو سهيل بتسجيله 21 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما كان مهند المومني المسجل الأبرز لكفريوبا بـ11 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 6.وتغلب الجليل على بيت ايدس (75-69)، في لقاء كان فيه أحمد بربري المسجل الأبرز من جانب الجليل بـ 34 نقطة مع 3 متابعات و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 17، فيما كان بدرالدين نايف المسجل الأبرز من جانب بيت ايدس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 27 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات و3 بلوك شوت بفاعلية 24.وأثقل فريق شباب بشرى سلة نظيره الأشرفية (101-56)، في لقاء برز فيه عبدالله شتات من جانب لاعبي شباب بشرى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 31 نقطة و18 متابعة و8 تمريرات وستيل بفاعلية 48، فيما كان مصطفى ذيابات المسجل الأبرز للأشرفية بـ20 نقطة مع 5 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 7.وانفرد الإنجليزية في صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 22 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 20 نقطة، وشباب بشرى رابعا برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على الجليل، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 16 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 13 نقطة، والأشرفية ثامنا برصيد 12 نقطة.إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان في دوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهة الإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي، عند الساعة 6 مساء ضمن الجولة السابعة، فيما تشهد صالة الفحيص مواجهة فريقي نجوم الفحيص والأهلي، عند الساعة 6 مساء ضمن الجولة الثامنة.