صعوبات متباينة في تسويق لاعب السلة الأردني بالمنطقة العربية

خالد تيسير العميري

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عمان – يرى وكيل اللاعبين الوحيد المعتمد في الأردن، غيث النجار، أن تسويق المدربين واللاعبين بين أندية كرة السلة محليا وعربيا ودوليا، يختلف عن التسويق التقليدي في باقي الألعاب الفردية والجماعية، لافتا، إلى أن التعليمات الصارمة التي تفرضها لوائح الاتحاد الدولي "فيبا" على وكلاء اللاعبين، تضفي رونقا خاصا عليها وتضبط عملها الاحترافي.غيث النجار (70 عاما)، الحاصل على رخصة وكالة اللاعبين من الاتحاد الدولي "فيبا" قبل نحو 15 عاما، ما يزال الوكيل الوحيد المعتمد للاعبين والمدربين في الأردن حتى يومنا الحالي، حيث يمتلك وكالة نحو 85 لاعبا ومدربا من جميع أنحاء العالم، بينهم 3 مدربين و6 لاعبين أردنيين، وهم: أمين أبو حواس، أشرف الهندي، محمد شاهر، هاشم عباس، سامي بزيع، وخالد أبو عبود.ويقول النجار في حديثه لـ"الغد": "تسويق اللاعبين والمدربين في كرة السلة لا يحتاج إلى أن تكون لاعبا أو مدربا، بقدر أن تكون ملما بفهم أساسيات كرة السلة ومراكز ومهارات اللاعبين، حيث يحتاج الشخص الساعي لامتلاك رخصة وكالة لاعبين معتمدة إلى صرف نحو 5500 دولار وحفظ لوائح الفيبا كاملة، لتخطي الامتحان الذي يقام في سويسرا".ويؤكد النجار، أن لوائح "الفيبا" تضمن حفظ حقوق اللاعبين ووكلاء اللاعبين والنادي، بقوله: "إذا ارتكب وكيل اللاعبين مخالفة مع اللاعب أو النادي، فإن الاتحاد الدولي يفرض عليه غرامات وعقوبات رادعة، قد تصل إلى حد تجميد أو سحب الرخصة، وفقا لنوع وطبيعة المخالفة، لذلك لا يضيع حق أي فرد من منظومة اللعبة، وكذلك الأمر في تحصيل الحقوق المالية للاعبين وتوفير سبل الراحة لهم".ويواجه وكيل اللاعبين غيث النجار، صعوبات متباينة في عملية تسويق اللاعبين والمدربين الأردنيين، حيث يقول في هذا الصدد: "نحن نسوق اللاعبين والمدربين الذين يستحقون ذلك، لكن اللاعبين العرب غير مرغوب فيهم عند أندية دول الخليج، لتفضيل مدربيهم الاستعانة بلاعبين أجانب يساهمون برفع مستوى الفريق والبطولة بشكل عام، باستثناء بعض اللاعبين العرب الذي يضاهون اللاعب الأجنبي المحترف بالعقلية والمهارات".وفيما يتعلق بملف المدربين، يقول: "نحرص على تسويق المدربين الأردنيين بين أندية الشرق الأوسط، لكننا نواجه صعوبات حول ذلك في ظل وجود منافسة شرسة مع مدربين من سورية ومصر وصربيا وغيرها من الدول، نحن نثق بقدرات مدربينا ونبحث لهم عن الأفضل دائما"، لافتا إلى أن ارتباط غالبية المدربين المحليين بوظائف خاصة وحكومية يدفعهم لتفضيل عروض التدريب المحلية باتخاذها مسارا وظيفيا مساعدا لهم.ورفض النجار الاتهامات التي تطال وكلاء اللاعبين حول تدخلهم في اختيارات بعض الأندية للاعبين الذين يمتلكون وكالتهم، مشيرا: "مدرب الفريق وإدارة نشاط النادي هي من تختار قائمة احتياجاتها من اللاعبين، والوكيل لا يفرض اسما معينا وإنما يقوم بترشيح نحو 3 لاعبين في مركز اللعب المراد تعزيزه في الفريق"، لافتا أن اختياراتهم في ترشيح الأسماء تراعي العوامل التي تساهم في تألق لاعبين وفشلهم مع فرق أخرى.وبدأ غيث النجار لعب كرة السلة العام 1968 من بوابة النادي الأرثوذكسي، واستمر مع الفريق حتى العام 1983، ثم انتقل للعب مع النادي الوطني حتى العام 1986، واتجه للتدريب العام 1986 مع النادي الوطني، مرورا بالأرثوذكسي والأهلي والوحدات والأرينا، وعمل مساعدا لمدرب المنتخب الوطني في الدورة الرياضية العربية السابعة العام 1992 في سورية، والتي حل فيها المنتخب الوطني وصيفا آنذاك.وانتخب عضوا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة بالفترة من العام 2010 وحتى العام 2013، وتقلد منصب الأمين العام لبعض الأوقات خلال هذه الفترة، ويعد اليوم محاضرا معتمدا لدى مركز إعداد القادة في تأهيل وتصنيف المدربين.يشار، إلى أن عددا من لاعبي ومدربي كرة السلة الأردنية، سبق وأن طالبوا بضرورة تواجد عدد أكبر من وكلاء اللاعبين، لضمان تسويق أفضل للاعب الأردني.