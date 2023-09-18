"صقور الأردن" يترقب هوية منافسيه في قرعة تصفيات كأس آسيا 2025

خالد تيسير العميري

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عمان – تسحب عند الساعة السابعة من مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025، حيث سيتنافس 24 منتخبا على 16 مقعدا، عبر ثلاث نوافذ مؤهلة للبطولة القارية، والتي تنطلق في شباط (فبراير) من العام المقبل.ويترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، معرفة هوية منافسيه في مشوار التصفيات القارية، حيث يتوقع أن ترأس منتخبات أستراليا (4 عالميا والأول آسيويا) ونيوزيلندا (21 عالميا والثاني آسيويا) ولبنان (28 عالميا و5 آسيويا) مجموعات منطقة الغرب، على أن ينتظر "صقور الأردن" موقعه في إحدى المجموعات الثلاث للمنطقة ذاتها، وذلك بناء على تصنيفه الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي "فيبا"، بحلوله في المركز 32 عالميا والثاني عربيا والسابع آسيويا برصيد 374.6 نقطة.ويشارك في التصفيات إضافة الى أستراليا حاملة اللقب مرتين، كل من منتخبات: لبنان ونيوزيلندا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والصين والفلبين وتايبيه الصينية وإندونيسيا وسورية والبحرين والسعودية وكازاخستان والهند، وهي الفرق التي شاركت بكأس آسيا السابقة العام 2022 في "جاكرتا".وانضمت منتخبات، فلسطين والعراق وقطر والإمارات وغوام وتايلاند ومنغوليا وهونغ كونغ إلى المنتخبات الستة عشر المتأهلة سابقا، بعدما حجزت تذاكرها من خلال التصفيات التمهيدية التي أقيمت نوافذها بالفترة من حزيران (يونيو) 2022 إلى شباط (فبراير) 2023، ليصبح الإجمالي 24 منتخبا سيتم توزيعها على 6 مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، وبواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة.وتقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.وتقام النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط (فبراير) 2024، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، على أن تختتم التصفيات بإقامة النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط (فبراير) من العام 2025.وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، عن تواجد اللاعبين السابقين الإيراني حامد حدادي والفلبيني غابي نوروود، ضيفي شرف للمساعدة في إجراء القرعة، والتي سيتم بثها عبر الصفحة الرسمية للفيبا على "يوتيوب".ويأتي اختيار الحدادي (38 عاما) بعد إعلان انتهاء مسيرته الدولية خلال بطولة كأس العالم الماضية، حيث يعد من نجوم منتخب "النمور الإيرانية"، وقادهم سابقا إلى ظهورين أولمبيين وأربعة في كأس العالم، إلى جانب مساهمته في إحراز لقب كأس آسيا العام 2013 على حساب الفلبين (85-71)، والتي سيشارك نجمها نوروود، الذي خدمها لأكثر من 15 عاما، في مراسم سحب القرعة، تقديرا لمساهمته في إعادة الفلبين إلى الخريطة العالمية والمساهمة بتأهلها لمونديالي 2014 في إسبانيا و2019 بالصين، فضلا عن مشاركته بخمس نسخ سابقة ببطولة آسيا وتقلده ميداليتين فضيتين.وشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا في 16 نسخة سابقة وعلى مدار نحو 63 عاما، خاض خلالها 119 مباراة، محققا الفوز في 63 مباراة مقابل خسارته في 56 مباراة، ويتطلع إلى صياغة تاريخ جديد لكرة السلة الأردنية وبلوغ نهائيات آسيا للمرة الـ17 في تاريخه منذ أول مشاركة له في نسخة العام 1983 في هونغ كونغ.وسبق للمنتخب الوطني إحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين، بفوزه على المنتخب اللبناني بنتيجة (80-66) آنذاك، فيما يعد أبرز إنجاز لـ "الصقور" في المحفل القاري، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر بفارق نصف سلة أمام الصين (69-70).