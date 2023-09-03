"صقور الأردن" يتوجه إلى الصين.. جيفرسون الهداف والأعلى فاعلية في المونديال

خالد تيسير العميري

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حل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، في المركز 32 والأخير، وذلك مع ختام مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان واندونيسيا "استضافة مشتركة" وتستمر حتى 10 أيلول (سبتمبر) الحالي.وغادرت بعثة المنتخب الوطني صباح أمس إلى الصين لإقامة معسكر تدريبي في مدينة هانغجو يمتد لنحو أسبوعين، تأهبا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي وتستمر حتى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.ويتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الوطني بعض التغييرات، من خلال التحاق عدد من لاعبي القائمة الأولية بالبعثة المتواجدة في الصين، أمثال أشرف الهندي ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة وأمير عيد وفادي قرمش، بانتظار تحديد القرار الرسمي بالتشاور بين أعضاء الجهاز الفني وممثلي اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.وتضم قائمة صقور الأردن في معسكر الصين، اللاعبين المشاركين بالمونديال: أحمد الدويري ورونديه جيفرسون وسامي بزيع وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس ومالك كنعان وهاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة وزين النجداوي وأحمد الحموري.وأسفرت القرعة عن وقوع "الصقور" بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا، وتأتي منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربعة مع بعضهما "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته.نظرة رقميةوخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم وخسرها أمام اليونان (71-92) ونيوزيلندا (87-95) والولايات المتحدة (62-110) في مرحلة المجموعات، ثم أمام مصر (69-85) والمكسيك (80-93) بالدور الترتيبي، مسجلا 369 نقطة وبمعدل 73.8 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 475 نقطة وبمعدل 95 نقطة، وبفارق (-106) نقاط، علما أنه جمع 5 نقاط فقط.ويعد المجنس رونديه جيفرسون اللاعب الأعلى فاعلية من جانب لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، بمعدل 22.6 لكل مباراة، يليه أحمد الدويري بمعدل 17.6، ثم فريدي ابراهيم بمعدل 10، وهو الترتيب ذاته من حيث معدل تسجيل النقاط، حيث يبلغ معدل تسجيل جيفرسون 23.6 نقطة، و14.8 نقطة للدويري، وكلاهما من خمس مباريات، فيما يأتي فريدي خلفهما بمعدل 13.3 نقطة.وعلى مستوى المتابعات، يعد الدويري أكثر لاعبي المنتخب الوطني متابعة للكرات وبمعدل 9 متابعات، يليه جيفرسون بمعدل 7.8، فيما يحتل زيد عباس المركز الثالث بمعدل 4 متابعات من مباراتين، ويعد فريدي الأفضل تمريرا بمعدل 6 تمريرات حاسمة من أربع مباريات، يليه جيفرسون بمعدل 4.4 تمريرة، ثم سامي بزيع بمتوسط 2.2 تمريرة حاسمة، والأخيران من خمس مباريات.نتائج غير متوقعةوحملت المشاركة الثانية تواليا والثالثة في تاريخ كرة السلة الأردنية، نتائج لم تكن الجماهير الأردنية ترغب بها، وإن تفاوتت الآراء حول شكل الأداء القوي لـ "الصقور" في المونديال قبل تراجعه في اللحظات الحاسمة بغياب الفاعلية واللعب الفردي العشوائي، فالكثير حمل الجهاز الفني الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة مسؤولية الخسائر أمام اليونان ونيوزيلندا ومصر.اخطأ المدير الفني وسام الصوص بلا شك عندما وضع ثقته في بعض اللاعبين، الذين لم يظهروا بالشكل المطلوب قياسا بشكل أدائهم في فترة التحضير أو حتى بعض مراحل الدوري، ما يستوجب الاعتراف أن كثيرا من اللاعبين تراجع مستواهم لأسباب متباينة، ومنها ضعف المنافسات المحلية وضعف قاعدة اللاعبين وافتقاد البديل الجاهز.الترتيب الأسوأولا يمكن تجميل الواقع وإنكار حقيقة أن المركز الأخير 32 في الترتيب العام للمنتخب الوطني والمتحقق بالنسخة الحالية من كأس العالم، يعد الأسوأ في تاريخ مشاركاته، حيث احتل صقور الأردن المركز 23 وقبل الأخير في مشاركته الأولى العام 2010 بتركيا، في سيناريو مشابه يتمثل بتقديم عروض فنية قوية رغم تلقي 5 خسائر، فيما شهدت نسخة العام 2019 الترتيب الأفضل للصقور بحلولهم في المركز 28 بعد تحقيقهم أولى الانتصارات من بوابة السنغال، وسبقها 4 خسائر في مونديال الصين.وجاء ترتيب المراكز من 17-32 للمنتخبات تباعا في النسخة الحالية على النحو التالي، جنوب السودان وفرنسا واليابان ومصر وفينلندا ونيوزيلندا ولبنان والفلبين والمكسيك وأنغولا وساحل العاج والرأس الاخضر والصين وفنزويلا وإيران والأردن، لتضمن منتخبات استراليا واليابان وجنوب السودان خطف بطاقة التأهل المباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 عن قارات، أوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب فرنسا، بصفتها الدولة المضيفة، لتتبقى 4 بطاقات مباشرة عن قارتي أوروبا والأميركتين بالمناصفة بينهما.وتأهلت منتخبات، اليونان وجورجيا ومونتينيغرو وساحل العاج والمكسيك وانغولا والفلبين ولبنان ونيوزيلندا وفينلندا ومصر إلى التصفيات النهائية المؤهلة للاولمبياد بناء على ترتيبها، ليندمجوا مع منتخبات، بولندا وكرواتيا وجزر الباهاما والبحرين والكاميرون، على أن يكتمل عقد الفرق في الملحق التأهيلي خلال الايام القليلة المقبلة.