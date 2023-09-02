"صقور الأردن" يختتم مشواره المونديالي بالخسارة من المكسيك

خالد تيسير العميري موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 80-93 (النصف الأول 43-43)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن ختام مباريات الأدوار الترتيبية 17 إلى 32.وتختتم اليوم (الأحد) مباريات دور الـ 16، حيث تحتضن صالة “أوكيناوا أرينا” مواجهتي أستراليا وجورجيا الساعة 10:30 صباحا، وألمانيا مع سلوفينيا الساعة 2:10 مساء، فيما تشهد صالة “سمارت أرانيتا كوليسيوم” مواجهتي إيطاليا وبورتوريكو الساعة 11 صباحا، وجمهورية الدومينيكان مع صربيا الساعة 3 مساء.كما ستكون صالة “مول أوف آسيا أرينا” مسرحا لمواجهتي اليونان مع مونتينيغرو الساعة 11:40 صباحا، والولايات المتحدة مع ليتوانيا الساعة 3:40 مساء، على أن تلتقي البرازيل ولاتفيا الساعة 12:45 مساء وإسبانيا مع كندا الساعة 4:30 مساء في صالة “أندونيسيا أرينا” بالعاصمة جاكرتا.وجدير ذكره أن منتخبات، الولايات المتحدة وألمانيا وسلوفينيا وليتوانيا حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بعد تحقيقها أربعة انتصارات “العلامة الكاملة”.المكسيك 93 الأردن 80وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اللقاء معتمدا على مالك كنعان في صناعة الألعاب بدلا من فريدي إبراهيم، الذي غاب عن كشف المباراة بسبب الإصابة، وبإسناد من سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي زين النجداوي وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد المدير الفني للمنتخب المكسيكي عمر كوينتيرو على الخماسي، بول ستول وباكو كروز وفابيان خايمس وغابرييل هيرون ويوشوا إيبارا.افتتح جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني بنقطتين من رميتين حرتين، ليرد هيرون بسلتين ثلاثيتين وواحدة من اختراق هجومي ومثلها لكروز (10-2)، ما دفع مدرب “الصقور” لطلب وقت مستقطع من أجل إعادة ترتيب أوراقه، ومعه تحسن شكل أداء المنتخب رغم سلتي إيبارا ونقطة هيرون، ليسجل الدويري وحمارشة وهاشم ثلاث سلات من المسافة المتوسطة مع ثلاثية لجيفرسون (11-15)، ليأتي الدور على مدرب المكسيك كوينتيرو لطلب وقت مستقطع مع العودة القوية للصقور، ليسجل خايمس وايبارا من المحاور كافة، قبل أن يرد جيفرسون والدويري بسلات من “دنكات عنيفة” مع سلة للحمارشة من “الفاست بريك” لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل (24-24).وتبادل الفريقان التسجيل مع بداية الفترة الثانية من المسافة المتوسطة وخط الرميات الحرة، فسجل كروز سلة مع نقطتين من رميتين حرتين، فيما كان هاشم عباس وشاهر يسجلان بنفس الطريقة، ليستمر التعادل (28-28)، ثم تبادل غوتيريز وشاهر التسجيل من المسافة البعيدة، ومع تواصل فصول الإثارة انتهى النصف الأول بالتعادل (43-43) بعد التعادل في نتيجة الفترة الثانية (19-19).وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الثالثة، التي استهلها جيفرسون بسلة مع نقطة من رمية اضافية، ليرد ستول بسلة ثلاثية، ثم اضاف أبو حواس نقطة من رمية حرة ومثلها لجيفرسون من “تيكنيكال فاول” على إيبارا، ومع تبادل عملية التسجيل، كان بزيع يطرق سلة المكسيك بسلتين من المسافة البعيدة، وجدت ردا سريعا من هيرون وستول، وأمام الأفضلية النسبية للمكسيك، نجحت كتيبة المدرب كوينتيرو بكسر التعادل والتقدم في النتيجة الإجمالية (68-65) بعد حسمهم الفترة (25-22).وعلى إيقاع سلة لجيفرسون من داخل القوس انطلقت الفترة الرابعة، ليرد ستول بسلة من المسافة البعيدة مع نقطتين من رميتين حرتين، وهي المسافة التي عاد جيفرسون ليسجل منها نقطتين للصقور، قبل أن يقلص كنعان الفارق إلى نقطة بإضافته سلة ثلاثية (72-73)، ثم جاء الدور على هاشم عباس ليسجل من “الفاست بريك” مع نقطتين من رميتين حرتين للدويري، ليرد ايبارا بسلتين من متابعتين هجوميتين مع سلة لكروز (79-76)، ما دفع الصوص مجددا لطلب وقت مستقطع، لكن المكسيك استطاعت حسم النتيجة النهائية (93-80)، بفوزها في الفترة الأخيرة (25-15).وبرز رونديه جيفرسون من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 26 نقطة مع 8 متابعات و10 تمريرات “الدبل دبل” وستيل وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما اختير غابرييل هيرون اللاعب الأفضل في المباراة من جانب المكسيك بتسجيله 21 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 25.وبلغة الأرقام، قام المنتخب الوطني بـ 30 متابعة (20 دفاعية و10 هجومية) مقابل 42 للمكسيك (30 دفاعية و12 هجومية)، وتساوى المنتخب الوطني مع المنتخب المكسيكي بعدد النقاط المسجلة من استثمار حالات التيرن أوفر بواقع 15 نقطة لكل فريق، و13 نقطة للمنتخب الوطني من الفاست بريك مقابل 9، و6 نقاط مقابل 15 من الفرصة الثانية، وسجلت دكة بدلاء المنتخب الوطني 30 نقطة مقابل 5 للمكسيك.الصوص: الحظ تخلى عناويرى المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، أن “الحظ تخلى عن الصقور في بعض المواقف”، مشيرا إلى إيمانه بالعمل الجاد فقط.وأضاف الصوص على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “حاولنا إدخال اللاعبين في الأجواء، لكن الحظ تخلى عنا، نؤمن بالعمل للمصلحة العامة وعلينا الابتعاد عن الأهداف الشخصية على حساب مصلحة اللعبة”.واختتم: “أغلب لاعبينا لا يعلمون من أين يأتون بالدخل لعائلاتهم الشهر المقبل، نقدر حب الجمهور، لكن علينا دعم اللاعبين في أصعب الظروف، وهذا يبدأ من الأندية”.الدويري يوجه رسالةووجه لاعب ارتكاز المنتخب الوطني أحمد الدويري، رسالة إلى الأندية بضرورة الاهتمام في الأجيال المقبلة وتفريخ المواهب للمنتخب الوطني، مشيرا في المؤتمر الصحفي: “نتطلع إلى تخريج أجيال ترفع اسم الأردن عاليا، ربما خسرنا اليوم لضعف الخبرة، لكن كثرة الإحتكاك تعطي اللاعبين خبرة الظهور بشكل أفضل، والدوري القوي يفرز منتخبا قويا”.نتائج مواجهات أمسافتتحت فينلندا مواجهات أمس، بالفوز على فنزويلا بنتيجة (90-75)، وتغلبت جنوب السودان على أنغولا (101-78) لتخطف بطاقة التأهل المباشرة عن القارة الإفريقية إلى الأولمبياد، بعدما انتقلت مصر للمنافسة في الملحق الأولمبي بخسارتها أمام نيوزيلندا باللحظات الحاسمة (86-88).وخسرت ساحل العاج أمام فرنسا (77-87)، فيما خطفت اليابان بطاقة التأهل الأولمبي المباشرة عن القارة الآسيوية بفوزها على الرأس الأخضر (80-71)، فيما حققت الفلبين فوزها الأول بالمونديال على حساب الصين بنتيجة (96-75).