"صقور الأردن" يختتم معسكره في البرتغال بمواجهة التشيك

خالد تيسير العميري

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يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، معسكره التدريبي في البرتغال، بمواجهة منتخب جمهورية التشيك عند الساعة السابعة من مساء اليوم في المنطقة الرياضية “خوسيه ناتاريو” بمدينة فيانا دو كاستيلو البرتغالية، في إطار تحضيراته لخوض النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 بكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.وخسر المنتخب الوطني مباراته الأولى في الدورة الرباعية الدولية مع نظيره البرتغالي بنتيجة (70-75)، في لقاء برز فيه المجنس الأميركي الجديد رونداي جيفرسون، بتسجيله 15 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 21، يليه أحمد الدويري بتسجيله 14 نقطة مع 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة بفاعلية 17، وينتظر أن يكون “صقور الأردن”، التقى مع منتخب ساحل العاج في وقت متأخر من يوم أمس، ضمن الدورة الرباعية الدولية الودية.وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون وأحمد الدويري وزيد عباس وسامي بزيع وأمين أبو حواس وفريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وفادي قرمش وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وأمير عيد وهاشم عباس.ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيفتتح مشواره في كأس العالم بالعاصمة “مانيلا” يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.“السلة” يصدر جدول “كأس الملك”وكشف اتحاد كرة السلة، عن نظام وجدول مباريات بطولة كأس الملك عبدالله الثاني بكرة السلة في نسختها الـ11، والتي ستقام بالفترة من 4 إلى 7 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة منتخبات، المكسيك والبرتغال وأنغولا إلى جانب المنتخب الوطني.وتقام البطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره الأنغولي عند الساعة 6 من مساء يوم الجمعة 4 آب (أغسطس) المقبل، في صالة الأمير حمزة بالمدينة الرياضية، وتليها مواجهة المنتخب الوطني مع البرتغال عند الساعة 8 مساء.وفي اليوم التالي، تلعب البرتغال مع المكسيك عند الساعة 6 مساء، تليها مواجهة أنغولا والمنتخب الوطني عند الساعة 8 مساء، وتختتم البطولة يوم الإثنين 7 آب (أغسطس) المقبل، بمواجهتي أنغولا والبرتغال عند الساعة 6 مساء، تليها مواجهة المنتخب الوطني ونظيره المكسيكي عند الساعة 8 مساء.وانطلقت بطولة كأس الملك عبدالله الثاني بكرة السلة للمرة الأولى في العام 2002، وحمل لقبها المنتخب السعودي، فيما أحرز المنتخب المصري لقب النسخة الثانية العام 2003، وتقلد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية بنسخة العام 2004.ويحمل المنتخب اللبناني، لقب النسخة الرابعة العام 2005، قبل أن يحرز فريق نادي بيروت اللبناني لقب النسخة الخامسة العام 2006، وعاد المنتخب الوطني ليتوج باللقب للمرة الثانية في نسخة العام 2007، وأحرزت تونس المركز السابع العام 2008.وتوج المنتخب الوطني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بنسخة العام 2011، وبعد انقطاعها لنحو 9 أعوام، أعادت اللجنة المؤقتة تنظيم البطولة العام 2020، وتوج بلقبها المنتخب اللبناني، قبل أن يضيف “صقور الأردن” اللقب الرابع إلى خزائنه في النسخة العاشرة التي أقيمت العام 2021.