الأحد 25 حزيران 2023
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"صقور الأردن" يختتم معسكر ليتوانيا ويخضع لاستراحة قصيرة

لاعب المنتخب الوطني فادي قرمش يحاول المرور أمام متابعة من لاعبي جامعة فايتاتوس ماجنوس - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني فادي قرمش يحاول المرور أمام متابعة من لاعبي جامعة فايتاتوس ماجنوس - (من المصدر)
عمان – من المقرر أن يكون وفد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للرجال، قد عاد إلى أرض المملكة في وقت متأخر من أمس، وذلك مع ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه في ليتوانيا، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشر من بطولة كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
وخاض المنتخب الوطني ثلاث مباريات في معسكره الثاني الذي أقامه بدولة ليتوانيا، محققا الفوز في مبارياته كافة، والتي جاءت أمام منتخب ليتوانيا للشباب (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس (80-74) و(114-99). 
وتضم بعثة "الصقور"، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس.
ويخضع لاعبو المنتخب الوطني لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتوجهوا لإقامة معسكر في كندا بالفترة من 3 إلى 11 تموز (يوليو) المقبل، ويتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية، أمام فريق جامعة تورنتو والمنتخب الكندي تحت 23 عاما وفريق منتخبات الدوري الإفريقي وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) وفريق المحترفين الأجانب في دوري النخبة، وغالبيتهم من الجنسية الأميركية.
وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل "الصقور" مشوارهم في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وكان المنتخب الوطني قد بدأ رحلة التحضير لكأس العالم بإقامة معسكر قصير في في منطقة "إيوري تانيا" باليونان، تخلله خوض مباراة ودية مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك.
وتتضمن خطة تحضير المنتخب الوطني، خوض سلسلة من المباريات القوية مع منتخبات، المكسيك والبرتغال ولبنان وجمهورية التشيك وأنغولا وجورجيا وإيران ومونتينيغرو وجنوب السودان وفنزويلا، في دورات دولية ودية وأخرى محلية.
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