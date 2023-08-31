"صقور الأردن" يخسر أمام "الفراعنة" في الدور الترتيبي لكأس العالم

خالد تيسير العميري - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

مانيلا- فقد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي المباشرة بخسارته أمام المنتخب المصري بنتيجة 69-85 (النصف الأول 36-40)، في لقاء جمعهما اليوم الخميس بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب مباريات الدور الترتيبي بنهائيات كأس العالم 2023، والتي تستمر حتى 10 أيلول "سبتمبر" الحالي.

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واعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، فريدي إبراهيم وسامي بزيع وأمين أبو حواس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري مع غياب محمد شاهر عن اللقاء بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر، فيما بدأ الكندي روي رانا مدرب المنتخب المصري اللقاء معتمدا على الخماسي، إيهاب أمين وعمرو زهران وعاصم مرعي وباتريك يوسف وآدم موسى.



وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي المنتخب المصري بعدما تقدموا (8-2)، قبل أن يدخل المنتخب الوطني الأجواء ويعادل الكفة (8-8) بفضل سلتين للدويري وواحدة لفريدي من اختراق هجومي، ثم ساهمت السلات الدقيقة لإيهاب أمين وأنس أسامة وعمر حسين من داخل وخارج القوس، بمنح التفوق للمنتخب المصري في نتيجة الفترة الأولى (22-14).



وافتتح النجداوي التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثانية بسلة من المسافة المتوسطة، قبل أن يرد عمر عرابي وأنس أسامة بسلتين، ليبدأ "الفراعنة" بتوسيع الفارق من خلال آدم موسى وإيهاب أمين وعاصم مرعي، قبل أن تعيد ثلاث سلات لمالك كنعان وواحدة لبزيع لاعبي المنتخب الوطني إلى أجواء المباراة، مقلصا الفارق في النصف الأول إلى 4 نقاط (36-40) بعدما حسم الصقور الفترة الثانية (22-18).



وسدد بزيع تصويبتين ثلاثيتين تهادت في سلة مصر، ثم أضاف فريدي سلة من اختراق هجومي، فيما كان الجندي وزهران وإيهاب أمين يواصلون التسجيل للمنتخب المصري، ليعود بزيع ويسجل من المسافة البعيدة مع نقطتين لفريدي من رميتين حرتين، ثم أضاف الجندي سلة ثلاثية مع نقطة من رمية إضافية، ليرد الدويري وبزيع بسلتين من من داخل وخارج القوس، فيما كان أنس أسامة يسجل لمصر سلة من اختراق هجومي، حافظ معها على تقدمه (59-56) رغم خسارته الفترة (19-20).



وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي استهلتها مصر بتسجيل 6 نقاط من خط الرميات الحرة، فيما كان فريدي وبزيع والدويري يسجلون من المحاور كافة، ومع تواصل فصول الإثارة، عادل فريدي الكفة (66-66) بتسجيله سلة ثلاثية دقيقة، ليضيف إيهاب أمين نقطة من رمية حرة مع سلة لعمرو زهران (69-66) قبل أن يغادر مالك كنعان اللقاء بالأخطاء الشخصية الخمسة، ثم عزز إيهاب أمين تقدم مصر بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة من "تيرن أوفر" على فريدي، ولم تكن ثلاثية نجداوي كافية لمنع الجندي وزهران مع إعادة تقدم مصر، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-69)، بعدما حسمت الفترة الرابعة والأخيرة (26-13).

