"صقور الأردن" يطمح لبداية قوية أمام تايلند في "الألعاب الآسيوية"

خالد تيسير العميري

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عمان – يستهل المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مشواره في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية - التي تحتضنها مدينة "هانغتشو" الصينية وتستمر حتى 8 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمواجهة المنتخب التايلندي عند الساعة 8:30 من صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي.ويبحث المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة عن تحقيق بداية قوية في "الأسياد" تماشيا مع طموحات اتحاد اللعبة بإحراز ميدالية ملونة، تتوافق مع رؤية اللجنة الأولمبية، في ظل اعتماده على قائمة لاعبيه التي تضم كلا من: أحمد الدويري وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفريدي إبراهيم وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد الحموري والمجنسين الأميركيين جون بوهانون ورونديه جيفرسون.ويسعى "الصقور"، إلى مصالحة الشارع الرياضي المحلي بعد الإخفاق بتحقيق أي فوز في بطولة كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة الفلبينية مانيلا، والتي أفضت إلى حلوله في المركز الـ32 والأخير في سلم الترتيب العام للفرق المشاركة، إلى جانب تبدد حلم التأهل الأولمبي المباشر أو عبر النافذة النهائية للتصفيات.في المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب التايلندي إدوارد جيرباو ومساعده قنوات ليرتلاوكول على 12 لاعبا، وهم المحليون: تشاناثيب تشاكاوان، ناتثاكارن موانجبون، ناكورن جايسانوك، باتيفان كلاهان، أنسوي كايونارونج، ماناساوي بوتدوانج، جيترابون توفيروت، ناراتيب بونسيرم، إلى جانب أربعة مجنسين وهم: الأخوين مورلس وجاكونمي مورغان وفريدريك ليش وتايلر لامب.ويتواجد "صقور الأردن"، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات؛ البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.ويلتقي المنتخب الوطني في الجولة الثانية، مع نظيره المنتخب البحريني عند الساعة السادسة من صباح يوم بعد غد، ثم يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب الفلبيني عند الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت المقبل.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما البعض "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته.من جانبه، أكد المجنس الأميركي رونديه جيفرسون في حديث خاص لـ "الغد"، سعيه إلى مضاعفة جهوده من أجل مساعدة "الصقور" على الفوز وتحقيق الهدف المنشود، والمتمثل بإحراز إحدى الميداليات الملونة في دورة الألعاب الآسيوية.وقال جيفرسون: "يجب أن يكون اللاعب مهووسا ومتعطشا لتطوير نفسه كل يوم، هذه العقلية مهمة من أجل مساعدة الفريق على الظهور بصورة جماعية"، مؤكدا امتلاك المنتخب الوطني لمجموعة كبيرة من اللاعبين الرجال، الذين يأملون ببث الفرحة في الشارع الرياضي المحلي عبر بحثهم عن تحقيق الفوز، لرفع اسم الأردن.وتمنى جيفرسون على الجماهير الأردنية، أن تواصل دعمها للمنتخب الوطني واللاعبين، لافتا إلى أن الدعم الإيجابي يحفز اللاعبين ويدفعهم نحو تقديم الأفضل دوما.وشارك المنتخب الوطني للرجال بكرة السلة في 4 دورات سابقة بـ"الأسياد"، حيث جاءت بداية مشاركاته في نسخة العام 1986، التي استضافتها كوريا الجنوبية، وأحرز المركز الرابع آنذاك بخسارته أمام الفلبين في صراع الميدالية البرونزية، ثم عاد ليحرز المركز الرابع في مشاركته الثانية بنسخة العام 2006 في قطر، بعد خسارته أمام إيران (78-84)، وحل سابعا في نسخة العام 2010، التي استضافتها الصين، كما جاء تاسعا بنسخة العام 2014، التي استضافتها كوريا الجنوبية مجددا.وعلى مستوى المشاركات، تعد اليابان الدولة الوحيدة التي لم تغب شمسها عن المشاركة في النسخ الـ18 السابقة لدورة الألعاب الآسيوية منذ انطلاقتها العام 1951 في الهند، تليها الفلبين وكوريا الجنوبية في المركزين الثاني والثالث بـ17 مشاركة.وتحمل كوريا الجنوبية الرقم القياسي في عدد الميداليات الملونة التي أحرزتها بلعبة كرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية برصيد 14 ميدالية، منها 4 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، تليها الصين بـ11 ميدالية ملونة، 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، فيما تعتبر قطر الدولة العربية الوحيدة التي سبق لها التتويج بميدالية ملونة في الألعاب الآسيوية، وكان ذلك في نسخة العام 2006، التي استضافتها الدوحة، بعدما أحرزت الميدالية الفضية بخسارتها النهائي أمام الصين (44-59).ولم يسبق للمنتخب الوطني، أن التقى تايلند سواء على الصعيدين الرسمي أو الودي، وستكون المواجهة المقبلة التاريخية والأولى بينهما.ويسبق المنتخب الوطني نظيره التايلندي في التصنيف الدولي، حيث يحتل "صقور الأردن" المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، فيما يحتل المنتخب التايلندي المركز 91 عالميا و19 آسيويا برصيد 100.4 نقطة.