الخميس 17 آب 2023
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بعثة منتخب السلة تغادر مساء اليوم إلى بكين

"صقور الأردن" يلتقي جنوب السودان وفنزويلا في معسكره الأخير

لاعبو المنتخب الوطني أثناء عزف السلام الملكي في مباراتهم الودية الأخيرة مع إيران -(من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني أثناء عزف السلام الملكي في مباراتهم الودية الأخيرة مع إيران -(من المصدر)
عمان – تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مساء اليوم، إلى العاصمة الصينية بكين، لإقامة المعسكر التحضيري الأخير قبل التوجه إلى الفلبين، لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم، والتي تقام بالفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
وتضم قائمة المنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني أغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس والإداري فراس أبو زهرة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 12 لاعبا يشكلون القائمة النهائية وسيتم اختيارهم اليوم من بين اللاعبين: زيد عباس وأحمد الدويري وفريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنس الأميركي رونداي جيفرسون وأحمد حمارشة وأحمد الحموري ومحمد شاهر وهاشم عباس ومالك كنعان وأمين أبو حواس وزين نجداوي ويوسف أبو وزنة وأمير عيد وأشرف الهندي.
ويتخلل معسكر الصين، خوض مواجهتين وديتين مع منتخبي جنوب السودان وفنزويلا يومي 20 و22 من الشهر الحالي، والتي سيحرص الجهاز الفني خلالها على تطبيق جملة من الخطط التي يسعى لتنفيذها في المواجهات الرسمية بالمونديال، إلى جانب مواصلة عملية توزيع الجهد البدني، وذلك قبل التوجه إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لخوض منافسات بطولة العالم.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث يستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.
وتلقى المنتخب الوطني خلال المحطات الإعدادية السابقة 11 خسارة ومحققا الفوز في 8 مباريات، حيث استهل رحلة التحضير بالخسارة من المنتخب اليوناني تحت 20 عاما بنتيجة (58-62)، قبل أن يخوض 3 مباريات في معسكره بجمهورية ليتوانيا، محققا الفوز على منتخب ليتوانيا تحت 20 عاما (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس بنتيجتي (80-74) و(114-99)، كما خاض 5 مباريات ودية بمعسكره في كندا، محققا فوزين على فريقي جامعة جورج براون هسكيز وجامعة متروبوليتان تورنتو، قبل أن يخسر في ثلاث مباريات ودية خاضها مع منتخب كندا تحت 23 عاما وفريق جامعة تورنتو (مباراتين).
ومع التصاعد التدريجي في خوض المباريات، جاء اختبار المنتخب الوطني الحقيقي أمام المنتخب الليتواني – المصنف الثامن عالميا وفقا للتصنيف الأخير الصادر عن الفيبا – في معسكره المتجدد بجمهورية ليتوانيا، ليخسر مبارياته الثلاث وبنتائج (69-107) و(75-93) و(75-101)، فيما اكتفى “الصقور” بتحقيق فوز وحيد في معسكره الخامس بالبرتغال أمام منتخب ساحل العاج بنتيجة (74-71)، مقابل تعرضه لخسارتين من منتخبي البرتغال (70-75) وجمهورية التشيك (79-80).
وساهمت المحطة الإعدادية السادسة للمنتخب الوطني، من خلال تتويجه بلقب النسخة الحادية عشر من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية، ببث رسائل مطمئنة للجماهير الأردنية، التي كانت تشكل اللاعب السادس في انتصارات المنتخب الوطني على منتخبات، البرتغال (69-61) وأنغولا (70-56) والمكسيك (86-72)، قبل أن يخسر المنتخب في محطته الإعدادية السابعة أمام جورجيا (69-86) وإيران (73-81).
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