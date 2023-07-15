السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"صقور الأردن" يلتقي ساحل العاج في البرتغال ويواجه ليتوانيا 3 مرات

من المعسكر التدريبي الأخير للاعبي المنتخب الوطني في كندا - (من المصدر)
من المعسكر التدريبي الأخير للاعبي المنتخب الوطني في كندا - (من المصدر)
عمان – يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته الخفيفة التي يجريها في العاصمة عمان ضمن المعسكر المحلي، وذلك قبل التوجه إلى ليتوانيا يوم بعد غد الثلاثاء، لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 25 تموز (يوليو) الحالي، يتخلله خوض ثلاث مباريات مع البلد المضيف، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا (استضافة مشتركة)، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
ويخوض "صقور الأردن" مباراة تدريبية يوم 20 تموز (يوليو) الحالي مع ليتوانيا، ثم يلتقي في مباراتين وديتين أيضا مع المنتخب الملقب بـ "الرينكتاين" يومي 22 و24 الشهر الحالي، علما أن الأخير سيفتقد لجهود لاعبه دومانتاس سابونيس في المونديال بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا على مستوى اليد.
من جانبه، تلقى اتحاد كرة السلة إخطارا رسميا من نظيره البرتغالي، لإبلاغه بمشاركة منتخب ساحل العاج في البطولة الدولية "كأس البرتغال" وذلك بدلا من المنتخب اللبناني، الذي اعتذر عن عدم المشاركة لأسباب خاصة، حيث سيلتقي المنتخب الوطني مع منتخبات جمهورية التشيك وساحل العاج والبرتغال خلال الفترة من 26 إلى 30 تموز (يوليو) الحالي في مدينة فيانا دو كاستيلو شمالي البرتغال.
ومن المتوقع أن يلتحق اللاعب هاشم عباس بقائمة المنتخب الوطني في معسكر ليتوانيا، والتي من المقرر أن تضم، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة واغناسيوس رودريغيس، والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس ومدير المنتخب محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر وأحمد الدويري وزيد عباس وفريدي إبراهيم ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وسامي بزيع وأمين أبو حواس وجوردان دسوقي.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره بكأس العالم يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأنه سيخوض مبارياته كلها ضمن المجموعة الثالثة في صالة (مول أوف آسيا أرينا) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
لاعب المنتخب الوطني زيد عباس يسجل "دنك" بسلة الأرجنتين في مونديال تركيا 2010 - (أرشيفية)

مشاركة تاريخية لـ"صقور الأردن".. ولقب أميركي بعد صيام 16 عاما 04 تموز 2023

المنتخب النيوزيلندي خلال مشاركته ببطولة آسيا 2022 في أندونيسيا - (من المصدر)

منتخبا أميركا ونيوزيلندا يكشفان عن قائمتيهما لـ "مونديال السلة" 03 تموز 2023

لاعبا المنتخب الوطني أحمد الدويري وزيد عباس في مباراة سابقة بالتصفيات الآسيوية - (من المصدر)

الدويري يتقدم قائمة "الصقور" في معسكر كندا تأهبا لمونديال السلة 02 تموز 2023

المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة تحت 16 عاما - (تصوير: أمجد الطويل)

أداء تصاعدي ومؤشرات إيجابية للناشئين والناشئات في "السلة العربية" 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة - (تصوير: أمجد الطويل)

عرض متوازن لـ"سلة الناشئات" وقفزة متوقعة في التصنيف الدولي

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني الأسبق موسى العوضي يصوب تجاه سلة السنغال خلال مونديال 2019 - (أرشيفية)

أميركا وإسبانيا آخر المتوجين.. وفوز تاريخي لـ"صقور الأردن" أمام السنغال

12 تموز 2023
الفقيد الراحل مضر مجذوب - (من المصدر)

الوسط الرياضي ينعى "رمز السلة" مضر مجذوب

10 تموز 2023
المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة - (تصوير: أمجد الطويل)

"سلة الناشئين" تعود للمشاركة في كأس آسيا بعد انقطاع 14 عاما

10 تموز 2023
المنتخب الوطني الأول لكرة السلة - (من المصدر)

"الأوقات المبكرة".. تحد ينتظر الجماهير الأردنية في "مونديال السلة"

10 تموز 2023
جانب من مباراة المنتخب الوطني مع فريق جامعة فايتاتوس ماجنوس خلال معسكر ليتوانيا - (من المصدر)

اختبار ودي لمنتخب السلة مع منتخب كندا تحت 23 تأهبا لكأس العالم

05 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 