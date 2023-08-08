"صقور الأردن" ينثر سحره ويبعث رسائل مطمئنة في بطولة كأس الملك

خالد تيسير العميري

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"فخورون بكم جميعا، شدوا الهمة والعبوا بروح معنوية عالية، وارفعوا اسم الأردن عاليا"، بهذه الكلمات خاطب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، عقب إحرازهم لقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة.وتغلب "صقور الأردن" في طريقهم نحو التتويج باللقب الخامس في تاريخهم "رقم قياسي"، على منتخبات البرتغال (69-61) وأنغولا (70-56) والمكسيك (86-72)، مسجلا 225 نقطة بمعدل 75 نقطة في المباراة الواحدة، كما استقبلت سلته 189 نقطة وبمعدل 63 نقطة لكل مباراة، مظهرا تحسنا ملحوظا في الجانب الدفاعي وتطورا هجوميا، في نهج جديد يبشر بمستقبل مشرق للمنتخب الوطني.ووضع "السلة" لاعبي المنتخب الوطني تحت الاختبار الجدي ضمن بطولة كأس الملك، كسبا للخبرة والحصول على فرص احتكاك حقيقية أمام منتخبات بحجم المكسيك وأنغولا والبرتغال، وبما يمكن الجهاز الفني لـ"صقور الأردن" بقيادة وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، من استكشاف قدرات اللاعبين والاستقرار على طريقة اللعب المناسبة، كما أنها ساعدت في الوقوف بشكل جيد على مستوى المجنس الأميركي الجديد رونداي جيفرسون.وخلال بعض المباريات في المحطات الإعدادية السابقة، لم يكن الكثيرون راضين عن النتائج المتحققة، فكانت قناعاتهم تشير إلى أن "الصقور" كان في مقدورهم تجنب الخسارة وتحقيق الفوز، رغم أن هذه المباريات لا تتعدى الإطار الودي. ومع ذلك، كان لا بد من التمسك بالمنتخب الوطني ومنحه الثقة الكبيرة، لأن المهمة المقبلة كبيرة، فشكلت المشاركة الأخيرة ببطولة كأس الملك أولى خطوات الإنجاز في الطريق الصحيح.وينخرط "صقور الأردن" في معسكر تدريبي بجورجيا خلال الفترة من 12 إلى 14 آب (أغسطس) الحالي، وتتخلله مواجهة منتخبات، إيران وجورجيا ومونتينيغرو، قبل أن يختتم رحلة التحضير بإقامة معسكر قصير في الصين خلال الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الحالي، يلتقي فيه منتخبات، جنوب السودان وإيران وفنزويلا، قبل التوجه إلى "مانيلا" لخوض نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم 2023.ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل "الصقور" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي، بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، وسيخوض مبارياته كافة في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالفلبين.وثمن رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، الدعم المتواصل لسمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لمسيرة المنتخب الوطني لكرة السلة، مؤكدا في حديثه لـ (الغد): "لا يوجد كلام يعبر عن الفرحة التي عشناها بوجود سمو ولي العهد في الصالة الرياضية لدعم اللاعبين، هذه الزيارة تشجع صقورنا على تحقيق نتائج إيجابية في رحلته المونديالية".وتابع: "ليس غريبا على الهاشميين بقيادة عميدهم جلالة الملك عبدالله الثاني، دعم الرياضة الأردنية، اليوم نشاهد سمو ولي العهد يكرس نهج الآباء والأجداد ويتابع مسيرة صقورنا وإنجازاتهم المتحققة"، لافتا إلى أن سموه تحدث إلى اللاعبين مطالبا إياهم بمضاعفة الجهود وشد الهمة وإظهار الروح المعنوية العالية، لرفع اسم الأردن عاليا.وعبر عليان، عن سعادته بتطور مستوى المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الملك، مشيرا في هذا الصدد: "كل لاعب له دور محدد مع المنتخب، هناك روح جديدة في الفريق ومنظومة عمل متكاملة، أنا فخور بالمستوى الفني المتصاعد للمنتخب".من جانبه، قال أمين السر العام للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا: "كأس الملك عزيزة! تشرفت بتنظيم وتسويق كل نسخها بدءاً من الثانية للعام 2003 وحتى أعدناها في العام 2020 ومرورا بهذه النسخة المميزة، فكان لا بد من تتويج التحضير المثالي للصقور بمباريات على أرضنا نروي فيها عطش جمهورنا للقاء الصقور، وكان أداؤنا برهان نجاح خطتنا".وأضاف: "مفاجأة سمو ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة، جاءت في الوقت المناسب. الصقور تجرعوا ثقة من حضور ولي العهد، وإن كانت الزيارة مفاجئة فهي ليست لحظة عابرة، والحق يقال، إن جل الدعم الذي مكننا من تنفيذ خطة المنتخب جاء بنفس سيدي حسين، منذ التأهل".وتابع: "حضور الأمير الحسين والأميرة بقميص يحمل كرة السلة وشعار صقر الأردن بألوان العلم من غير معرفتنا أو حتى طلب ملفات تصميماتنا، برهان على الاهتمام وعمق المراعاة ورسالة الدعم الضمنية لصقورنا من قبل هذا الأمير الشاب المجتهد بصمت لخدمة أبناء بلده، والذي دخل مع عروسه الأميرة وغادر من الملعب مثل عامة الشباب والشابات الأردنيين من دون ضجة إعلامية، وأبى أن يغادر قبل التتويج، بعد تحية اللاعبين لكي لا يجذب هالة الضوء من الصقور".واختتم: لا شيء يشبه الفوز المستحق بالكأس، الحماس في أرض الملعب وصرخات التشجيع وشهقات الحماس والتوتر، لا وسيلة إعلام يمكنها نقل صيحات فخر الجمهور بصقورهم كما تشعر بها في الملعب، لكن أن يتوج كل ذلك بهذا الاهتمام العميق من ولي العهد وأن نشهد على تهافت الجمهور حول أميرهم وودهم له، وكأنهم يشكرونه على متابعته لما يلمسونه من دعمه لما يحبونه، فهذا تكليف مضاعف للصقور سيكونون على قدره".أرقام من البطولةوفي المباريات الثلاث، تشير الأرقام إلى نواح ايجابية كثيرة في مسيرة المنتخب الوطني خلال البطولة، بعدما بلغت نسبة نجاح لاعبي المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 46.5 % (54 من 116) و32.3 % من خارج القوس (22 من 68) و71.8 % من خط الرميات الحرة (51 من 71).وبلغ إجمالي نقاط "الصقور" المسجلة من استثمار حالات التيرن أوفر 59 نقطة، وبمعدل 19.6 نقطة لكل مباراة، كما سجل إجمالي 32 نقطة من الفرصة الثانية وبمتوسط 10.6 نقطة، و46 نقطة من الفاست بريك بمعدل 15.3.وكان "عملاق" الارتكاز أحمد الدويري، اللاعب الأكثر فاعلية في البطولة من جانب لاعبي المنتخب الوطني بمعدل 23 خلال 3 مباريات لعبها، فيما بلغ متوسط تسجيله 18 نقطة ومعدل متابعاته 10.3 ومعدل تمريراته 2.6 ومعدل سرقة الكرة 1.3 ومعدل البلوك شوت 0.6، يليه فريدي إبراهيم بمعدل فاعلية 15.3، حيث بلغ متوسط تسجيله 17 نقطة ومعدل متابعاته 3.6 ومعدل تمريراته 3.3 ومعدل سرقة الكرة 3.ويأتي المجنس رونداي جيفرسون، ثالثا من حيث الفاعلية، بعدما بلغ متوسطه 13.3، وبلغ معدل تسجيله 14 نقطة ومعدل متابعاته 6.3 ومعدل تمريراته 2.3 ومعدل الستيل 1.3 ومعدل البلوك شوت 0.6، فيما بلغت فعالية "صائد الثلاثيات" سامي بزيع 9.3، مع وصول متوسط تسجيله إلى 9.6 نقطة، ومعدل متابعاته 3 ومعدل تمريراته 2.6 ومعدل سرقة الكرة 0.3.سمو الأمير الحسين يتحدث مع المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص - (تصوير: أمجد الطويل)