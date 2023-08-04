"صقور الأردن" ينقض على البرتغال في بطولة كأس الملك

خالد تيسير العميري

عمان - استهل المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك، بالفوز على نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 69-61 (النصف الأول 29-43)، فيما تغلبت المكسيك على أنغولا بنتيجة 78-76 (النصف الأول 48-47)، في لقاءين أقيما الجمعة، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.

وسبق مباراة المنتخب الوطني، حفل افتتاح بسيط، تخلله تكريم قائد المنتخب الوطني زيد عباس، قبل أن يعرض على شاشات عملاقة داخل الصالة، فيلما يتضمن مقتطفات من مسيرة اللاعب مع “الصقور” على امتداد السنوات الماضية.

وقال م. نبيل أبو عطا أمين السر العام لاتحاد كرة السلة على هامش حفل التكريم: “كان لي شرف مشاهدة زيد عباس لاعبا وقائدا، فلم تتغير قيم اللعبة لديه، ويستحق منا تعليق قميصه والرقم 15 مع المنتخب الوطني”.

من جانبه، قال مساعد مدرب المنتخب الوطني سابقا، ومدرب المنتخب البرتغالي الحالي ماريو غوميز في كلمته: “كان عباس ملهما للجماهير ويبعث الحماسة خلال وجوده في الملعب، إنجازاته جعلته لاعبا استثنائيا وعظيما”.

وألقى عباس كلمة في حفل التكريم، قال فيها: “أنا سعيد بمشاركتي هذه اللحظة التاريخية، نقدر الدعم المتواصل من جلالة الملك وولي العهد للعبة كرة السلة”، مقدما شكره أيضا لرئيس الاتحاد محمد عليان وأمين السر العام م.نبيل أبو عطا ومدرب المنتخب الوطني وسام الصوص، على ثقتهم وإيمانهم بقدرته على العطاء وإعادته عن الاعتزال، في أعظم تشريف يناله لاعب كرة سلة.

إلى ذلك، سجلت الأردنية إلهام خزنة، اسمها في سجلات تاريخ البطولة، كأول حكمة أردنية تشارك في إدارة مباراة المكسيك وانغولا ببطولة كأس الملك، إلى جانب البرتغالي سيرجيو سيلفا والحكم المحلي د. إياد أبو طوق.

وكان المنتخب الأنغولي قد حسم نتيجة الفترة الأولى (25-20)، قبل أن يحسم المنتخب المكسيكي الفترة الثانية (28-22)، ليتقدم في نتيجة النصف الأول (48-47)، ثم عادت أنغولا لتتقدم في النتيجة الإجمالية (61-59) بعدما حسمت الفترة الثالثة (14-11)، ثم حسمت المكسيك الفترة الرابعة (19-15) لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (78-76).

وبرز أورلاندو مينديز في اللقاء من جانب المكسيك، بتسجيله 17 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 20، فيما كان برونو فرناندو اللاعب الأبرز من جانب أنغولا بتسجيله 17 نقطة مع 9 متابعات وتمريرة بفاعلية 26.

الأردن 69 البرتغال 61

بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء - الذي أداره طاقم تحكيم محلي بقيادة محمد الطراونة ومحمد فوزي وأحمد ملكاوي- معتمداً على الخماسي، فريدي ابراهيم وسامي بزيع وزيد عباس والمجنس الأميركي رونداي جيفرسون وأحمد الدويري، فيما دخلت البرتغال اللقاء بالخماسي، دييغو بريتو وترافنتي ويليامز وفونتيرا وميغيل كواريز ودانييل ريلافو.

وافتتح الدويري التسجيل في الفترة الأولى بدنك عنيف مع ثلاثية لزيد عباس، قبل أن يرد ويليامز بسلتين من المسافة البعيدة، ليعود بزيع ويضيف سلة دقيقة من خارج القوس، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، تقدمت البرتغال في نتيجة النصف الأول (43-29) بعد تعادل الفريقين في نتيجة الفترة الأولى (18-18).

وعادت الروح إلى لاعبي المنتخب الوطني في الفترة الثالثة مع حماسة وهتافات الجماهير، ليطرق الدويري وجيفرسون وفريدي وعباس سلة البرتغال بجملة من السلات المتنوعة، والتي ساهمت بتقدم المنتخب الوطني في النتيجة الإجمالية بفارق نصف سلة (55-54) بعدما تمكنوا من حسم الفترة الثالثة (26-11).

وارتفع مستوى الأداء في الفترة الأخيرة من جانب لاعبي المنتخب الوطني، الذين نوعوا من خياراتهم في التسجيل، ليفوز “صقور الأردن” في النتيجة النهائية (69-61) بعد حسمهم الفترة الرابعة (14-7)، في المباراة التي كان فيها أحمد الدويري اللاعب الأبرز بين لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 23 نقطة مع 6 متابعات وتمريرتين بفاعلية 20.

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