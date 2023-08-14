الإثنين 14 آب 2023
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"صقور السيدات" ينقض على سريلانكا في "سلة آسيا"

المجنسة ايجا شيبارد تحاول المرور بالكرة أمام رقابة عدد من لاعبات سريلانكا - (من المصدر)
المجنسة ايجا شيبارد تحاول المرور بالكرة أمام رقابة عدد من لاعبات سريلانكا - (من المصدر)
عمان- حقق المنتخب الوطني الأول للسيدات لكرة السلة، فوزه الثاني تواليا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، على حساب المنتخب السريلانكي بنتيجة 82-41 (النصف الأول 41-20)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “نيميبوتر” في العاصمة التايلاندية بانكوك، لحساب الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثانية.اضافة اعلان
وشهدت مباريات أمس أيضا، فوز إندونيسيا على ماليزيا (60-55) وإيران على منغوليا (70-33)، علما أن المنتخب الوطني استهل مشواره في البطولة بالفوز على “المضيف” تايلاند بنتيجة (74-71).
ويحتاج “صقور السيدات” للفوز في مباراته التي تجمعه مع كازاخستان عند الساعة 11 من صباح اليوم، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي بشكل مباشر بـ”العلامة الكاملة”، فيما خسارته ستنقله لخوض التصفيات المؤهلة للدور ذاته.
وتفتتح إندونيسيا وإيران مباريات اليوم الختامي لدور المجموعات عند الساعة السادسة صباحا، تليها مواجهة ماليزيا ومنغوليا عند الساعة 8:30 لحساب المجموعة الأولى، فيما تلعب تايلاند مع سريلانكا عند الساعة 1:30.
وطبقا لنظام البطولة، يقام دور المجموعات بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما بعضا طبقا لنظام “الكروس”.
ويلعب الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المركزين 7 و8، فيما يلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5 و6، علما أن الفرق الثمانية تبحث عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول من البطولة القارية.
الأردن 82 سريلانكا 41
اعتمد مدرب المنتخب الوطني فرانشيسكو ألفاريز على حيوية ماسا النوباني في تدوير الكرة مع المجنسة ايجا شيبارد وليليانا أبو جبارة، وبإسناد من ماريا الحن وزارة النجار تحت السلة، فيما بدأت سريلانكا اللقاء بالخماسي؛ هيراث أكاناياكي وبينيكا تالاغالا ونيرما ساسانثي وفاطمة موسيث ورامشي تانيا.
وافتتحت زارة النجار التسجيل للمنتخب الوطني من رميتين حرتين مع سلة من متابعة هجومية للحن، فيما كانت بينيكا تالاغالا تفتتح التسجيل لسريلانكا بتصويبة من المسافة البعيدة، تبعتها زميلتها رامشي تانيا بسلة مشابهة، قبل أن ترد عليها ليليانا وشيبارد بسلتين ثلاثيتين مع سلة للنوباني من الفاست بريك، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت الفترة الأولى لصالحه (15-8).
ودخل “الصقور” الفترة الثانية بقوة، من خلال تسجيل شيبارد ويارا حمادة والحن، ثلاث سلات متتالية من المسافة المتوسطة مع سلة ونقطة من رمية إضافية للنجار، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، عززت لاعبات المنتخب الوطني من تقدمهن في نتيجة النصف الأول بفارق 21 نقطة (41-20) بعدما تمكن من حسم نتيجة الفترة الثانية لصالحهن (26-12).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي حسمتها لاعبات المنتخب الوطني (26-11) مع اعتماد مدرب “الصقور” على المداورة وإشراك اللاعبات كافة، ليواصل المنتخب الوطني تنويع خياراته في التسجيل ويفوز في النتيجة النهائية للمباراة (82-41) بعدما حسم الفترة الرابعة (15-10).
وبرزت المجنسة الأميركية ايجا شيبارد في اللقاء من جانب لاعبات المنتخب الوطني بتسجيلها 19 نقطة مع 6 متابعات و4 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 27، تليها ماريا الحن بتسجيلها 8 نقاط و10 متابعات وتمريرتين بفاعلية 15، ثم ليليانا أبو جبارة بتسجيلها 14 نقطة مع متابعة وستيل بفاعلية 11. فيما برزت نيرما ساسانثي من جانب لاعبات سريلانكا بـ”الدبل دبل” مع تسجيلها 11 نقطة و10 متابعات وتمريرة بفاعلية 15.
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