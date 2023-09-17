"صقور الناشئين" يتخطى البحرين وينتظر نيوزيلندا اليوم في "سلة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق المنتخب الوطني للناشئين، فوزا كبيرا على المنتخب البحريني بنتيجة 85-44 (النصف الأول 45-16)، وتغلبت نيوزيلندا على كوريا الجنوبية بنتيجة (83-81)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الريان لحساب مباريات المجموعة الثالثة، ضمن النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستمر فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة حتى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.وجاءت نتائج الأرباع كاملة لصالح المنتخب الوطني (23-10، 22-6، 18-16، 22-12)، في لقاء برز فيه اللاعب عمر حجازي من جانب المنتخب الوطني محققا “الدبل دبل” بتسجيله 18 نقطة و13 متابعة وتمريرتين وستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 25، يليه فيصل شوا بتسجيله 15 نقطة و7 متابعات وتمريرة وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 19.ويلتقي “صقور الناشئين” مع نظيره المنتخب النيوزيلندي عند الساعة 11:30 من صباح اليوم في صالة الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة القارية، فيما تنشد البحرين التعويض خلالها لقائها مع كوريا الجنوبية عند الساعة 14:30 مساء بالمكان نفسه ولحساب مباريات المجموعة ذاتها.وضمن مباريات اليوم، تحتضن صالة الغرافة مباريات، إيران والسعودية الساعة 11:30 وأستراليا مع سريلانكا الساعة 14:30 واليابان مع قطر الساعة 5 مساء والهند مع لبنان الساعة 19:30، فيما ستكون صالة الريان مسرحا لمواجهتي، الصين وماليزيا عند الساعة 17:00 والفلبين مع كازاخستان في تمام الساعة 19:30.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما “كروس” لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي، علما أن البطولة الآسيوية تشكل محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا.