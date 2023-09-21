الجمعة 22 أيلول 2023
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"صقور الناشئين" ينقض على ماليزيا ويصطدم بأستراليا في ربع نهائي "سلة آسيا"

لاعب المنتخب الوطني حمزة شعبان يرتقي للتسجيل بسلة ماليزيا - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني حمزة شعبان يرتقي للتسجيل بسلة ماليزيا - (من المصدر)
 حجز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، بفوزه على منتخب ماليزيا بنتيجة 70-64 (النصف الأول 39-29)، في لقاء جمعهما أمس على صالة الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق التأهيلي لدور الثمانية من البطولة القارية.اضافة اعلان
وسيلتقي “صقور الناشئين” في دور الثمانية مع “حاملة اللقب” أستراليا عند الساعة 12:30 من صباح اليوم في صالة الغرافة، حيث تمثل البطولة الآسيوية، التي تختتم بعد غد، محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى المونديال.
وكان “صقور الناشئين” قد احتل المركز الثاني في مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط من فوزين على البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وخسارة من نيوزيلندا (45-119)، فيما تصدرت أستراليا مجموعتها الأولى بفوزها على الهند (114-50) وسريلانكا (136-26) ولبنان (111-43).
وفي تفاصيل المباراة، تقدم المنتخب الوطني (19-14) في الفترة الأولى، التي اعتمد فيها المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش على الخماسي، كريم الجيبات وسند غزال وعمر حجازي وحمزة شعبان وعبدالمجيد شديفات، فيما كان مدرب ماليزيا كينغ تيان لي يبدأ اللقاء بالخماسي، ويل كهو وتزي هين وتزي جوان وإلفين هو وين تشو.
وواصل المنتخب الوطني تفوقه في الفترة الثانية مع تميز شديفات وحجازي في اللم والتسجيل، ليتقدم في النصف الأول (39-29) بعدما حسم الفترة الثانية (20-15).
ووسط تراجع أداء لاعبي المنتخب الوطني في الفترة الثالثة على نحو غير مبرر، كانت ماليزيا تقلص الفارق في النتيجة الإجمالية (48-53) بعدما حسمت الفترة الثالثة (19-14)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل في الفترة الأخيرة، فرض “صقور الناشئين” إيقاع لعبهم على المباراة، ليفوزوا في النتيجة النهائية (70-64) بعدما حسموا نتيجة الفترة الرابعة لصالحهم (17-16).
وبرز عمر حجازي في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 16 نقطة و7 متابعات وتمريرتين بفاعلية 17، يليه عبدالمجيد شديفات بتسجيله 12 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 12، فيما كان ين تشو اللاعب الأبرز من جانب ماليزيا بتسجيله 15 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 10.
وقام المنتخب الوطني بإجمالي 50 متابعة (39 دفاعية و11 هجومية) مقابل 48 لماليزيا (31 دفاعية و17 هجومية)، وتساوت كفة الفريقين في التسجيل من استثمار حالات “التيرن أوفر” بواقع 13 نقطة لكل فريق، فيما سجل “صقور الناشئين” 16 نقطة من “الفاست بريك” مقابل نقطتين لماليزيا، و8 نقاط للمنتخب الوطني مقابل  12 نقطة لماليزيا من الفرصة الثانية، وسجلت دكة بدلاء المنتخب الوطني 16 نقطة مقابل 19 نقطة جاءت من “بنش” ماليزيا.
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