صويص.. مؤشرات رقمية تؤكد ولادة نجم واعد بـ"سلة" الفئات العمرية

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – يطمح اللاعب الناشئ لفريق اتحاد عمان، معتز صويص، إلى أن يصبح لاعبا محترفا في كبرى الدوريات العالمية بلعبة كرة السلة، متسلحا بدعم كبير من مجتمع اللعبة، الذي يرى فيه لاعبا موهوبا قادرا على ترك بصماته مع الأندية والمنتخبات.معتز صويص صاحب الـ(15 ربيعا)، ما يزال طالبا على مقاعد الدراسة في الصف العاشر بمدرسة الأهلية والمطران، ويجيد اللعب في مركزي صناعة اللعب و"الشوتينغ غارد"، جاءت بداية رحلته في عالم كرة السلة بسن السادسة من خلال لعبه في إحدى الأكاديميات الخاصة لنحو عامين، قبل أن يخوض مباريات تنافسية في دوري المدارس بقيادة المدربين، خلدون بواب ويزن شحبارات وأحمد الخطيب، وبدعم من جان ساحلية، ليلتحق مجددا بإحدى الأكاديميات لتحسين أساسيات اللعب لديه، قبل أن يحط رحاله في نادي اتحاد عمان، وما يزال مستمرا معه حتى يومنا هذا.ويقول صويص في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "وجودي في اتحاد عمان، شكل البداية الحقيقية لمسيرتي السلوية، ونقطة الانطلاق الحقيقية لأكون لاعب كرة سلة ضمن فرق النادي، فكانت البداية مع فريق تحت 14 عاما، لعدم وجود فريق لفئة تحت 12 عاما أو بطولة تنافسية له، وكنت محاطا خلال سنوات لعبي الممتدة لنحو أربع سنوات باهتمام عدد كبير من المدربين أمثال، إبراهيم جرار وأحمد القاضي ومحمد نوارة ونهاد ماضي، واليوم تحت قيادة المدربين محمد دعيس وفضل النجار، إلى جانب الخبير الأميركي روبرت تايلور، الذي حرص على صقل شخصيتي كلاعب وساعدني على تطوير مهاراتي الفردية والجماعية مع الفريق".واستطرد: "لقد شاركت في العديد من البطولات والمعسكرات الخارجية في الإمارات ومصر ولبنان وغيرها، وواجهنا فرقا كبيرة هناك، بشكل ساعدني على تطوير مستواي"، لافتا إلى أن الدعم الذي يتلقاه من أهله والنادي والمدربين يشكل عاملا أساسيا لبناء الثقة وكسر حاجز الخوف لديه خلال بداياته في اللعب، خاصة وأنه يعد واحدا من أصغر اللاعبين سنا بالفريق.وتابع: "أبذل جهودا كبيرة لتطوير مستواي من خلال التصميم والتدريب وفهم الملعب، أمتلك حلما وإصرارا متواصلا على تحقيق هدفي أن أكون من أفضل اللاعبين بالأردن والمنطقة في لعبة كرة السلة"، مشددا على قيامه بتحليل كل مباراة يخوضها لاستكشاف الأخطاء ومعالجتها على الجانبين الدفاعي والهجومي.ويعد صويص من المواهب الواعدة، بعدما حصل على جائزة أفضل سارق كرات مع اتحاد عمان ببطولة دوري تحت 14 عاما في الموسم 2021، كما حصل على جائزتي أفضل لاعب "MVP" وأفضل سارق للكرات في دوري الناشئين تحت 14 عاما بالموسم الماضي، فضلا عن تواجده ضمن التشكيلة المثالية.ولم يخف معتز صويص، حقيقة أن الإصابة شكلت كابوسا له في دوري الناشئين، مشيرا في هذا الصدد: "الإصابة كانت من أبرز التحديات التي واجهتها، لكنني امتلكت الإرادة للعودة ومواصلة اللعب من خلال الالتزام ببرنامج إعادة التأهيل".ورغم غيابه عن تمثيل منتخب الناشئين تحت 16 عاما، بناء على رؤية المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش، إلا أن صويص أكد سعيه إلى مواصلة عمله الدؤوب لتحقيق حلمه في تمثيل "الصقور" بالمحافل الدولية، مؤكدا: "لا أخف حقيقة أنني شعرت بالحزن بعد قرار المدرب بإقصائي من القائمة النهائية للمنتخب الوطني مؤخرا، رغم أنني حصلت على جوائز عديدة على المستوى الفردي، أتمنى أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار في الاختيارات المقبلة"، مشيدا بثقته في قدرة زملائه ومن يمثل المنتخب الوطني على تقديم مستويات تعكس الوجه الحقيقي لكرة السلة الأردنية، التي تسير في وتيرة تطور متسارعة".وتابع: "الاهتمام باللعبة يسير في منحى تصاعدي، ويجب أن تقوم الشركات الخاصة بدعم الأندية واللاعبين، بشكل يساعدنا على تطوير مستوانا والمشاركة في البطولات الخارجية، لزيادة الاحتكاك ومعرفة مستوانا بين دول المنطقة"، ومتمنيا على المدارس أن تعطي اهتماما أكبر للعبة كرة السلة، بشكل يحفظ حق اللاعب في الدراسة واللعب.ومن الجدير بالذكر، أن معتز صويص خاض 14 مباراة حتى الآن مع فريق اتحاد عمان بدوري الناشئين تحت 18 سنة في المرحلة الأولى (ذهاب وإياب)، مسجلا 184 نقطة وبمتوسط 13.14 نقطة لكل مباراة، إلى جانب قيامه بـ81 متابعة وبمعدل 5.78 نقطة، وإجمالي 37 تمريرة حاسمة وبمعدل 2.64 تمريرة، و69 سرقة للكرة بمعدل 4.92 ستيل، و5 بلوك شوت بمعدل 0.35 بلوك، وبمعدل فاعلية 13.28 للمباراة.