الأربعاء 13 أيلول 2023
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طموحات مشتركة للجليل والإنجليزية في سلة الناشئين

فريق الجليل تحت 18 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
فريق الجليل تحت 18 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مواجهات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مباراتي الأرثوذكسي والجليل عند الساعة 5 مساء، واتحاد عمان مع شباب بشرى عند الساعة 7 مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية للغد.اضافة اعلان
وستكون صالة "الحسن" في مدينة إربد، مسرحا لمواجهتي كفريوبا والأشرفية عند الساعة 5 مساء، وبيت ايدس مع الإنجليزية عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر فريق الجليل جدول ترتيب فرق دوري الناشئين برصيد 4 نقاط، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد نفسه، فيما يحتل شباب بشرى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط عن فرق، اتحاد عمان والأرثوذكسي وكفريوبا، التي جاءت في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا، ويأتي بيت ايدس سابعا برصيد نقطتين، وبأفضلية فارق النقاط عن الأشرفية، الذي يتذيل الترتيب بالرصيد النقطي نفسه.
وشهدت مباريات الجولة الماضية، فوز الأرثوذكسي على فريق اتحاد عمان (82-58)، في لقاء برز فيه اللاعب يزيد أبو شهيل من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 15 نقطة مع 9 متابعات وستيل بفاعلية 19، يليه فيصل أيوب بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و15 متابعة وتمريرة وبلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان لاعب اتحاد عمان معتز صويص المسجل الأبرز في اللقاء، بتسجيله 25 نقطة مع 7 متابعات وتمريرتين و5 سرقات للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 13.
وواصل "حامل اللقب" الإنجليزية عروضه القوية، محققا الفوز على شباب بشرى (56-46)، في لقاء برز فيه اللاعب سعيد خوالدة من جانب الإنجليزية بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و14 متابعة و5 تمريرات وستيل بفاعلية 26، فيما كان عبدالله شتات اللاعب الأبرز من جانب شباب بشرى بتسجيله 17 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.
وأكد الجليل أطماعه في تحويل بوصلة اللقب إلى الشمال، بعدما تغلب على الأشرفية (67-29).
وفي ختام لقاءات الجولة الثانية، طوى كفريوبا عناد بيت ايدس محققا الفوز بنتيجة (34-30).
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