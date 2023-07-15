عرض متوازن لـ"سلة الناشئات" وقفزة متوقعة في التصنيف الدولي

خالد تيسير العميري

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عمان – أنهى المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، مشاركته في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، محتلا المركز الخامس.وخاض "صقور الناشئات" أربع مباريات في البطولة الآسيوية، حيث تغلب على جزر المالديف (94-32)، وخسر من منتخبي هونغ كونغ (64-67) والفلبين (58-106)، قبل أن ينتقل إلى دور تحديد المراكز ويهزم سنغافورة (62-56).ويتواجد منتخب الناشئات في المركز 87 عالميا و17 آسيويا و3 عربيا على سلم التصنيف الدولي برصيد 93.4 نقطة، ومن المتوقع أن يحقق تقدما في التصنيف الجديد، وهو ما يعد أبرز المكتسبات التي يسعى اتحاد السلة لتحقيقها من توالي المشاركات.ويتولى الإسباني فرانشيسكو ألفاريز مهمة تدريب منتخب الناشئات ويساعده يوسف الفقس وروبي حبش وعنود سروجيه، والإدارية سلمى غنيم، ويضم الفريق 12 لاعبة، هن: سلمى النجار وجولي كيال وروزين شامية وحلا مخامرة وآية سمار وليان مصاروة وزينة القراعين ونتالي الربضي وجنى حداد وتيا بوري وحور القراعين ومايا ليوس.وقال أمين السر العام م. نبيل أبو عطا في حديثه لـ (الغد): "تقام البطولة للعام الثاني تواليا في الأردن، وذلك لضمان إشراك لاعباتنا في أجواء المنافسة، تجسيدا لإلتزام الاتحاد بتنفيذ برنامج كرة السلة النسوية على أرض الواقع وبعيدا عن الفزعة".وأضاف: "نبارك لأهالي اللاعبات صبرهن عناء المرحلة الماضية، ونأمل أن يبقى برنامج إعداد لاعبات المنتخب الوطني مستمرا طوال العام لتحقيق الأهداف المرجوة"، لافتا أن التحدي الأكبر بالنسبة لاتحاد اللعبة يكمن في البنية التحتية ومدى قدرتها على استضافة المنتخبات بالتزامن مع عودة تدريبات الأندية والمنتخبات.وأعرب أبو عطا عن شكره لمدير الاتحاد تيسير سعادة ومدير البرامج مؤمن العبادي، اللذين أخذا على عاتقهما مسؤولية إنجاح البطولة رغم ضيق الوقت وقلة الإمكانيات، مؤكدا في الوقت ذاته على إطراء الاتحاد الدولي للعبة بالنقلة النوعية التي أحدثها اتحاد كرة السلة في الإنتاج الإعلامي للبطولة.وأظهرت لاعبات المنتخب الوطني تطورا ملحوظا في الشكل الفني وجماعية الأداء، مع توالي المباريات وارتفاع مستوى الانسجام بينهن، وبشكل يدفع القائمين على اللعبة للتفاؤل حول الشكل الذي ستكون عليه المرحلة المقبلة في كرة السلة النسوية.وفي العودة إلى الأرقام، تعد اللاعبة حور القراعين الأفضل فاعلية بين لاعبات المنتخب الوطني بمعدل 16.8، تليها شقيقتها زينة القراعين بمعدل 15.5 وكلاهما من 4 مباريات، فيما تأتي ليان المصاروة ثالثة بمعدل 12.5 من مباراتين، كما تمتلك زينة القراعين أفضل معدل تهديفي 19.8 نقطة خلال 4 مباريات، تليها شقيقتها حور بمعدل 14 نقطة، وتأتي صانعة الألعاب روزين شامية ثالثة بمعدل 10.5 نقطة. وعلى مستوى المتابعات الناجحة، تتفوق سلمى النجار من جانب لاعبات المنتخب الوطني بمعدل 9 متابعات من ثلاث مباريات، وتأتي حور القراعين ثانية بمعدل 8 متابعات، ثم اللاعبة جنى حداد ثالثة بمعدل 6.8 متابعة، في الوقت الذي تصدرت فيه "الكابتن" زينة القراعين ترتيب أفضل اللاعبات الممررات بمعدل 3.5 تمريرة حاسمة، تليها حور القراعين بمعدل 2.8 متابعة، وليان المصاروة بمعدل 2.5 من مباراتين.وسجل المنتخب الوطني 278 نقطة في مباريات وبمعدل 69.5 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته 261 نقطة وبمعدل 65.25 نقطة، وبفارق (+17).وتختتم البطولة مساء اليوم بلقاء اليابان مع حاملة اللقب أستراليا في نهائي المستوى الأول، فيما ينحصر الصراع على البطاقة التأهيلية للمستوى الأول ضمن منافسات المستوى الثاني، بين منتخبات الفلبين وماليزيا وإيران وهونج كونج.