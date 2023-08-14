"فيبا" يعتمد 8 مراقبين وحكام أردنيين في "الدولية"

خالد تيسير العميري

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عمان - اختير ثمانية حكام أردنيين (ساحة ومراقب)، ضمن قائمة الحكام الدوليين الجديدة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" مؤخرا، والممتدة من العام 2023 وحتى العام 2025.واجتاز ناصر أبو راشد وبهاء الخطيب وفوزي طه إجراءات الحصول على دور المراقب "المفوض"، فيما نجح حكام الساحة؛ إلهام خزنة وخلدون الديسيت ومحمد الطراونة وأحمد اليوسف ومحمد فوزي، في اجتياز الاختبارات النظرية والعملية اللازمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، ليتم ضمهم بشكل رسمي إلى القائمة الجديدة.ويؤكد حصول 8 حكام أردنيين على الشارة الدولية، مكانة الحكم المحلي من الجنسين وتفوقه، وبما يعزز من مشاركته المتميزة محليا وخارجيا، ويعكس أيضا الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الحكم الأردني على جميع المستويات العالمية، نظير كفاءته العالية.وكانت قائمة الحكام الأردنيين الذين حصلوا على "الشارة الدولية" للفترة من العام 2021 وحتى العام 2023، ضمت 9 مراقبين وحكام، وهم: ناصر أبو راشد وبهاء الخاطر وفوزي طه وإلهام خزنة ومحمد الطراونة وأحمد اليوسف ومحمد فوزي وإياد أبو طوق وإبراهيم جرار، والأخيران خرجا من القائمة الجديدة للحكام الدوليين.