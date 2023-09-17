قمة واعدة بين اتحاد عمان والإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان- ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، مسرحا لقمة منتظرة من العيار الثقيل، تجمع بين فريقي اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة 6 مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، علما أن اللقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق المدرب واللاعب الأسبق نهاد ماضي.ويحل الأرثوذكسي ضيفا ثقيلا على فريق كفريوبا عند الساعة 7 مساء في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، على أن يتولى اللاعبان الشقيقان مصطفى ومحمود منصور، مهمة الوصف الصوتي وتحليل المباراة عبر "الغد".ويسعى شباب بشرى إلى مواصلة عروضه القوية، عندما يلتقي الأشرفية عند تمام الساعة 4 مساء في صالة الحسن للشباب، والتي ستحتضن أيضا مواجهة فريقا بيت ايدس والجليل عند الساعة 05:30 مساء.ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 7 نقاط، فيما جاءت فرق الجليل وشباب بشرى وكفريوبا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب وبرصيد 6 نقاط لكل فريق، في الوقت الذي تذيل فيه فريقا بيت ايدس والأشرفية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.إلى ذلك، انطلقت، أمس، مباريات دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة بمشاركة ستة فرق، وهي: الإنجليزية والأرثوذكسي والفحيص والأهلي ونجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، حيث يستقبل الفحيص في صالته فريق الأهلي عند الساعة 6 مساء، ضمن مستهل رحلته في الدفاع عن اللقب، فيما يلتقي فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة، وتليها مواجهة فريقي نجوم الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء بالمكان نفسه.