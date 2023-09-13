لقاء متجدد لمنتخب السلة أمام غوانغدونغ الصيني اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان - يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اختبارا وديا متجددا مع فريق غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني، عند الساعة 2:30 من مساء اليوم بتوقيت الأردن، في إطار تحضيراته لخوض فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.وخسر “صقور الأردن” مباراته التحضيرية الأولى أمام غوانغدونغ بنتيجة (77-86)، في مباراة كان فيها المجنس الأميركي رونديه جيفرسون المسجل الأبرز بـ 22 نقطة.وتناوب هاشم عباس وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأشرف الهندي ومالك كنعان ومحمد شاهر وأحمد الحموري وسامي بزيع وفريدي إبراهيم على خوض دقائق المباراة، التي عمد خلالها الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص إلى تجربة اللاعبين كافة، وإعادتهم لأجواء المباريات، تأهبا للظهور بصورة قوية في المحفل الآسيوي.ويتوقع أن يلتحق لاعب الارتكاز أحمد الدويري ببعثة المنتخب الوطني المتواجدة في الصين خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد سفره إلى تركيا لترتيب أموره العائلية، إلى جانب الحديث عن تلقيه عرضا للعب مع أحد أندية المقدمة في تركيا، بعدما سبق له خوض تجربة احترافية سابقة مع فريقي فناربخشة وبورصا سبور التركي، قبل أن يرحل للقادسية الكويتي بعد كارثة الزلزال التي راح ضحيتها عددا من أقاربه.ويتواصل غياب الشقيقين زين وكيدن النجداوي ولاعب “الجناح” أمين أبو حواس عن معسكر “الصقور” في الصين رغم استدعاؤهما، بانتظار فرض اللجنة الأولمبية عقوبات صارمة على اللاعبين الممتنعين عن الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، وذلك بالتنسيق مع اتحاد كرة السلة، والتي قد تصل إلى الإيقاف المحلي والدولي.وكانت نتائج قرعة دورة الألعاب الآسيوية قد أسفرت عن وقوع “صقور الأردن” في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربعة مع بعضهما البعض “كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في “الألعاب الآسيوية” بمواجهة تايلند عند الساعة 8:30 من صباح الثلاثاء 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويلتقي مع البحرين عند الساعة 6:30 من صباح الخميس 28 منه، على أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الفلبين عند الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت 30 من الشهر ذاته.إلى ذلك، ينتظر المنتخب الوطني التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” لمعرفة ترتيبه الجديد، حيث يحتل “صقور الأردن” المركز 33 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة، وسيكون التصنيف مهما للمنتخب قبل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2025 يوم الأربعاء 20 من الشهر الحالي.