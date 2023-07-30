الإثنين 31 تموز 2023
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مؤشرات إيجابية للمجنس جيفرسون في معسكر منتخب السلة بالبرتغال

المجنس جيفرسون
المجنس جيفرسون
عمان - تعود بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة اليوم إلى عمان قادمة من البرتغال، وذلك بعد ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه “صقور الأردن” في مدينة “فيانا دو كاستيلو” البرتغالية.اضافة اعلان
ويأتي هذا المعسكر، في إطار تحضيرات “الصقور” لخوض النسخة 19 من بطولة كأس العالم 2023 بكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.
وتغلب المنتخب الوطني على منتخب ساحل العاج بنتيجة (74-71)، في لقاء جمعهما أول من أمس، في المنطقة الرياضية “خوسيه ناتاريو”، وذلك ضمن بطولة كأس البرتغال الدولية الودية، وسبقه الخسارة في مباراته الافتتاحية مع البرتغال (70-75)، على أن يكون التقى في وقت متأخر من يوم أمس مع منتخب جمهورية التشيك.
وكان المجنس الأميركي رونداي جيفرسون، اللاعب الأبرز من جانب المنتخب الوطني بفاعلية 18.5 مع تسجيله 9 نقاط و6 متابعات ناجحة و3 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة وبلوك شوت، فيما كان سامي بزيع المسجل الأبرز برصيد 21 نقطة مع تمريرة حاسمة وبلوك شوت بفاعلية 13.5، يليه لاعب الارتكاز أحمد الدويري بـ15 نقطة مع 7 متابعات وتمريرتين وسرقة للكرة بفاعلية 13.5.
وتضم بعثة المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون وأحمد الدويري وزيد عباس وسامي بزيع وأمين أبو حواس وفريدي إبراهيم وأحمد حمارشة وفادي قرمش وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وأمير عيد وهاشم عباس.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيفتتح مشواره في كأس العالم بالعاصمة “مانيلا” يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.
"خزنة" تدير نهائيات "بانكوك" 
إلى ذلك، اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، الحكمة الأردنية إلهام خزنة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا للسيدات، والتي تقام في العاصمة التايلاندية “بانكوك” بالفترة من 13 إلى 19 آب (أغسطس) المقبل.
وأبدت خزنة سعادتها الكبيرة باختيارها ضمن قائمة الحكام لإدارة فعاليات البطولة، وبما يعكس تطور الأداء التحكيمي لها، لافتة إلى أن طموحاتها تتمثل في التواجد بقائمة النخبة، واستمرار تمثيل الأردن بالمحافل الدولية والعالمية.
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