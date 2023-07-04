مشاركة تاريخية لـ"صقور الأردن".. ولقب أميركي بعد صيام 16 عاما

خالد تيسير العميري

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تطل "الغد" على قرائها من زاويتها الخاصة عن تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة، لتمر خلالها على الماضي العريق وتستقرئ الحاضر والمستقبل، وذلك مع استعداد المنتخب الوطني إلى خوض مشاركته الثالثة في نهائيات مونديال 2023، والذي يقام في اليابان والفلبين وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويستهل "صقور الأردن" مشوارهم في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة عن المجموعة الثالثة، في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.ويعد كأس العالم، الذي انطلق للمرة الأولى في الأرجنتين العام 1950، الحدث الأبرز للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، وتنامت أعداد المنتخبات المشاركة من 10 إلى 32 منتخبا "رقم قياسي" مع تعديل تعليمات التأهل لكأس العالم أو ما يعرف بكأس "نايسميث"، نسبة إلى اسم مخترع كرة السلة، الدكتور الكندي جيمس نايسميث.وعلى مدار 18 نسخة سابقة، توجت يوغوسلافيا والولايات المتحدة الأميركية بلقب كأس العالم في إجمالي 10 مرات وبواقع 5 ألقاب لكل فريق، وتوج الإتحاد السوفييتي بإسمه بثلاثة ألقاب، ورفعت البرازيل وإسبانيا لقب الكأس في مناسبتين لكل فريق، مقابل لقب واحد في خزائن "تانغو" الأرجنتين.وتستعرض "الغد" في الحلقة السابعة من زاويتها الخاصة عن تاريخ كأس العالم وذلك على هامش تواجد "صقور الأردن" في المونديال، أبرز ما حملته نسخة العام 2010، والتي أقيمت في تركيا، للمرة الرابعة على مستوى دول القارة الأوروبية.كأس العالم 2010 (تركيا)أقيمت النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة السلة في تركيا خلال الفترة من 28 آب (أغسطس) إلى 12 أيلول "سبتمبر" من العام 2010 في أربع مدن تركية، وهي: أنقرة وإزمير وقيصري وإسطنبول.وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة البرتغالي ماريو بالما، والتي ضمت اللاعبين: زيد الخص وأيمن دعيس وزيد عباس ومحمد حمدان وسام دغلس وانفر شوابسوقة ووسام الصوص وموسى العوضي وعلي جمال ومحمد شاهر وفضل النجار والمجنس الأميركي راشيم رايت.وضمت البطولة مشاركة 24 فريقا، وهم أنغولا وساحل العاج وتونس والصين وإيران والأردن ولبنان والأرجنتين والبرازيل وكندا وبورتوريكو والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا واليونان وليتوانيا وروسيا وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا "البلد المضيف".وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبه منتخبات، صربيا والأرجنتين وأستراليا وأنغولا وألمانيا، حيث خسر في مبارياته الخمس أمام أستراليا (75-76) وأنغولا (65-79) وصربيا (69-112) والأرجنتين (79-88) وألمانيا (73-91)، مسجلا 361 نقطة واستقبلت سلته 446 نقطة وبفارق (-85)، ليحتل المركز الـ 23 وقبل الأخير في الترتيب العام.وحل لاعب المنتخب الوطني زيد عباس في المركز الثالث كأفضل المتابعين للكرات، بعدما بلغ متوسط متابعاته الناجحة 8.4، متخلفا عن اللاعب الصيني يي جيانليان 10.2 متابعة والإيراني حامد حدادي 8.6 متابعة، فيما حل صانع الألعاب سام دغلس في المركز الرابع كأفضل اللاعبين الممررين بمتوسط تمريرات حاسمة بلغ 5.6، وهو نفس المعدل للاعب الصربي ميلوش تيودوسيتش، فيما حل الأرجنتيني بابلو بريجيوني بالمركز الأول بمتوسط 6.4 تمريرة حاسمة، يليه البرازيلي مارسيلينيو هويرتاس بمعدل 5.8 تمريرة حاسمة.ونجحت الولايات المتحدة في التتويج باللقب الرابع، منهية صيام دام 16 عاما وتحديدا منذ نسخة العام 1994 في كندا، بعد فوزها على تركيا في المباراة النهائية بنتيجة (81-64)، فيما صعدت ليتوانيا إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخها بحلولها في المركز الثالث بعد فوزها على صربيا بنتيجة (99-88).واختير الأميركي كيفن دورانت أفضل لاعب في البطولة، بعدما احتل المرتبة الثالثة في التسجيل بمتوسط 22.8 نقطة لكل مباراة، وبلغ معدل متابعاته 6.1 ومعدل تمريراته 1.8 ومعدل سرقة الكرة 1.4.وتعد مباراة صربيا وتركيا (82-83) في الدور نصف النهائي، أفضل مباراة بالبطولة العالمية، حيث شهدت المباراة تبادلا في عملية التسجيل وإثارة كبيرة، بعدما سجل لاعب تركيا سميح إردن "دنك ساحق" مع تبقي 17 ثانية على نهاية المباراة وأهدر رمية إضافية، كانت كفيلة بفرض سيناريو دراماتيكي، حيث استعادت صربيا التقدم قبل 4.3 ثانية عبر فيليكوفيتش، لكن اللاعب كرم تونتشري سجل سلة قاتلة لتركيا مع تبقي 0.5 ثانية، ليضمن تأهل منتخب بلاده تركيا إلى نهائي كأس العالم ومواجهة فريق الأحلام الأميركي.كما يعد صعود ليتوانيا إلى منصة التتويج بحصدها "الميدالية البرونزية" حدثا استثنائيا في المونديال، رغم صعودها لمنصة التتويج الأولمبية وحصولها على الميداليات البرونزية أعوام، 1992 و1996 و2000، وذهبية بطولة أمم أوروبا العام 2003 وبرونزية العام 2007، لكن ليتوانيا كانت تمر في مرحلة انتقالية بعد اعتزال أبرز نجومها، ساروناس جاسيكيفيسيوس وراموناس سيسكاوسكاس وريمانتاس كاوكيناس وكيسيستوف لافرينوفيتش ودارجوس لافرينوفيتش، والذين ساهموا باحتلال ليتوانيا المركز الرابع في أولمبياد 2008.وتولى كيستوتيس كيمزورا منصب المدير الفني خلفا لمواطنه راموناس بوتوتاس، الذي قاد ليتوانيا لاحتلال المركز 11 في بطولة أوروبا العام 2009 في ثاني أسوأ أداء للمنتخب الليتواني، ليعتمد المدرب كيمزورا على اللاعبين، مارتيناس بوسيوس ورينالداس سيبوتيس ومارتيناس جيسيفيسيوس وتاداس كليمافيسيوس ومارتيناس أندريوسكيفيسيوس وباوليوس يانكوناس وليناس كليزا.وكان الأرجنتيني لويس سكولا هدافا لكأس العالم بمتوسط تسجيل 27.1 نقطة مع 7.9 متابعة و1.2 تمريرة حاسمة، لكن ذلك لم يمنع "التانغو" من الحلول بالمركز الخامس.