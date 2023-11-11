مصير الجهاز الفني لـ"صقور الأردن" يحسم الأسبوع المقبل

خالد العميري

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تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بصدد حسم مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال مطلع الأسبوع المقبل، سواء بتجديد عقد المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، أو الاتجاه للتعاقد مع جهاز تدريبي جديد.ولم يتسن لـ "الغد"، معرفة الاحتمالات المطروحة على طاولة مجلس إدارة اتحاد كرة السلة في الاجتماع المنتظر عقده الأسبوع المقبل، والذي سيشهد دراسة العديد من الملفات المتعلقة بطبيعة المشاركة في البطولة العربية، إلى جانب بحث البدائل المتعلقة بقرار تجميد بطولة الدوري الممتاز، سعيا للحفاظ على استدامة اللعبة.تفاجأت أمانة سر النادي الأهلي، بإرسال الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، كتابا رسميا عبر البريد الإلكتروني، يفيد بتغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار، وذلك عقب انسحابه من بطولة دوري سوبر غرب آسيا "وصل" بعد اتمام مراسم سحب القرعة.وتواجد الأهلي في النسخة الثانية من البطولة القارية، بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من دوري CFI الممتاز لكرة السلة، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية لمنطقة الغرب إلى جانب فرق الوحدة السوري والرياضي بيروت اللبناني وأرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، قبل أن يحل الشرطة العراقي بديلا للأهلي المنسحب.وشكلت العقوبة صدمة في أوساط إدارة النادي الأهلي، خاصة بعد دور الوساطة الذي بذله رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، وأسفر عن حصوله على تأكيدات من مسؤولي "الفيبا" ومنظمي البطولة بعدم إيقاع أي عقوبات على النادي، بسبب الصعوبات المالية التي يعانيها "الليث الأبيض".وقعت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات فيونا دادسون، عقدا احترافيا مع فريق كلية ستونهيل في الولايات المتحدة الأميركية، لتكون ثاني لاعبة أردنية بعد الراحلة جمانة السلطي، تشارك في أقوى مستوى للجامعات "D1".وتعد دادسون (18 عاما) والبالغ طولها (170سم) من اللاعبات الموهوبات، اللواتي يتوقع لهن ترك بصمات كبيرة في مستقبل كرة السلة الأردنية والعربية، مع اكتمال نضوجها البدني والفني في محطتها الإحترافية الجديدة.استهل فريق الرياضي مشواره في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بالفوز على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (76-18)، ضمن ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى، ليقفز إلى المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي، اللذان يمتلكان الرصيد ذاته، فيما حل فريق نجوم الجبيهة رابعا بنفس الرصيد النقطي من خسارته لمباراتين.ولحساب مباريات المجموعة الرابعة، تغلب فريق الجليل على نظيره بيت ايدس بنتيجة (66-56)، فيما تخطى كفريوبا نظيره فريق دير أبي سعيد (49-18)، ليتصدر كفريوبا جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الجليل، الذي حل ثانيا بنفس الرصيد النقطي، فيما جاء فريقا بيت ايدس ودير أبي سعيد في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة، الحكمة الأردنية إلهام خزنة، ضمن قائمة حكام النخبة في القارة الآسيوية، تقديرا لكفاءتها في إدارة المباريات وبعد تخطيها الإختبارات.وأبدت خزنه سعادتها باختيارها ضمن القائمة، التي تضم "صفوة الحكام" في القارة، مؤكدة أن تواجدها بحد ذاته يمثل إنجازا جديدا لكرة السلة الأردنية.يقدم لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، محمد شاهر، عروضا فنية مقنعة مع فريقه الكرخ العراقي، بعدما حقق "الدبل دبل" في المباراة الأخيرة لفريقه التي خسرها أمام دجلة (85-90)، بتسجيله 19 نقطة و15 متابعة و4 تمريرات حاسمة.ويلتقي الكرخ مع فريق نفط الشمال العراقي يوم الجمعة 17 من الشهر الحالي، والأخير يلعب له "جناح" المنتخب الوطني أشرف الهندي، ما ينذر بمواجهة أردنية خالصة بين اللاعبين اللذين مثلا فريق الأرثوذكسي في الموسم الماضي.ما يزال لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة سامي بزيع، ينتظر صدور القرار النهائي للمجلس الأولمبي الآسيوي، بعد تقديمه طعنا في الأيام القليلة الماضية، يتضمن الإعتراض على نتيجة سقوطه في اختبار فحص المنشطات.وقدم بزيع طعنه إلى وكالة الاختبارات الدولية (ITA)، والتي تم تفويضها من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي للتعامل بشكل مستقل مع مجالات برنامج مكافحة المنشطات في دورة الألعاب الآسيوية، بعد سقوطه في اختبار المنشطات، مؤكدا عدم تناوله أي مواد محظورة، بانتظار صدور نتيجة فحص العينة "B" من قبل الجهة المعنية.وكانت نتيجة اختبار سامي بزيع إيجابية بالنسبة لتناوله مادة "ديهيدروكلوروميثيل-تستوستيرون"، والتي تأتي ضمن منشطات "ستيرويد" المحظورة دوليا، ووفقا لما ذكره تقرير شبكة "اي اس بي ان"، فإن اللاعب يواجه خطر الإيقاف المحلي والإقليمي والدولي لمدة تتراوح بين العامين إلى أربعة أعوام، حال لم يتم قبول طعنه المقدم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وITA والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.أعلن القائمون عن تنظيم النسخة الـ 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، انطلاقة فعاليات البطولة يوم 19 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بمشاركة أندية تمثل 10 دول، وهي: مصر والأردن ولبنان والفلبين والمغرب وسورية وليبيا والعراق وتونس و"البلد المضيف" الإمارات.وكان فريق النادي الأهلي، قد اعتذر "شفهيا" عن قرار عدم المشاركة في البطولة الدولية، في الوقت الذي لم تتضح فيه بعد هوية الفريق المشارك والذي سيمثل الأردن، سواء كان ناديا أو المنتخب الرديف، بانتظار التأكيد الرسمي في الأيام المقبلة.لاعبة المنتخب الوطني للسيدات فيونا دادسون توقع عقدا فريق كلية ستونهيل - (من المصدر)