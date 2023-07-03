الإثنين 03 تموز 2023
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منتخبا أميركا ونيوزيلندا يكشفان عن قائمتيهما لـ "مونديال السلة"

المنتخب النيوزيلندي خلال مشاركته ببطولة آسيا 2022 في أندونيسيا - (من المصدر)
المنتخب النيوزيلندي خلال مشاركته ببطولة آسيا 2022 في أندونيسيا - (من المصدر)
عمان – كشفت تقارير صحفية، أن المنتخب الأميركي لكرة السلة، استقر على قائمته النهائية التي ستمثله في نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 لكرة السلة في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين. اضافة اعلان
ووقع اختيار المدير الفني للمنتخب الأميركي ستيف كير، ومساعديه إريك سبويلسترا وتيرون لو ومارك فيو، على 12 لاعبا، وهم: جالين برونسون (نيويورك نيكس)، أنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبر ولفز)، تيريز هاليبورتون (إنديانا بيسرز)، أوستن ريفز (لوس أنجلوس ليكرز)، باولو بانشيرو (أورلاندو ماجيك)، ميكال بريدجيس (بروكلين نتس)، جوش هارت (نيويورك نيكس)، براندون إنغرام (نيو أورلينز بيليكانز)، جارين جاكسون جر (ميمفيس غريزليس)، كام جونسون (بروكلين نتس)، ووكر كيسلر (يوتا جاز)، وبوبي بورتيس (ميلووكي باكس).  
ولا يمتلك اللاعبون الذين يشكلون منتخب “اليانكيز” لهذا العام، خبرات سابقة مع المنتخب الأميركي، لكنهم سيحاولون إعادة هيبة الفريق - الذي حل سابعا في المونديال الأخير واحتضنته الصين العام 2019 - في أدنى مركز يحتله الفريق الأميركي آنذاك، حيث يغيب عن تشكيلة المنتخب الأميركي نخبة من الأسماء اللامعة، يأتي في مقدمتهم، ليبرون جيمس وستيفن كاري وجيمي باتلر وأنثوني ديفيز ودرايموند غرين.
وسيبدأ المنتخب الأميركي قبل وصوله إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، معسكرا تدريبيا في لاس فيغاس في الأول من آب (أغسطس) المقبل، قبل مواجهة سلوفينيا يوم 12 من الشهر نفسه، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة ملقا الإسبانية لمواجهة أبطال العالم المنتخب الإسباني يوم 13 منه، ثم سيطير إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لمواجهة منتخبي اليونان وألمانيا يومي 18 و20 من الشهر نفسه. 
في المقابل، أعلن المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي بيرو كاميرون عن قائمته الأولية للمونديال، والتي تضم 21 لاعبا، وهم: تايلور بريت، والتر براون، فلين كاميرون، فين ديلاني، اسحاق فوتو، دان فوتو، هيروم هاريس، جوردان هنت، شيا إلي، إيزاياها ليفا، سام مينينجا، تايني موراي، جوردان نجاتاي، كروز بيروت هانت، روبن تي رانغي، إيذان روسبيتش، توهي سميث ميلنر، سام تيمينز، كوري ويبستر، تاي ويبستر، وياني ويتزيل.
وتحتوي قائمة نيوزيلندا على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وهم: فوتو وإيلي وويبستر وديلاني وميلنر ونجاتاي وروسباتش، والذين شاركوا مع فريق “تال بلاكز” في كأس العالم الأخيرة، وحققوا متوسط تسجيل 99.4 نقطة آنذاك، فيما يعد كوري ويبستر أفضل هداف لنيوزيلندا في مونديال الصين بمتوسط 22.8 نقطة، حيث يأمل مدرب نيوزيلندا بيرو كاميرون في استكشاف المزيد من اللاعبين لسد الثغرات المتوقعة في تشكيلته مع تقدم أبرز نجومه بالسن.
ويتواجد المنتخبان الأميركي والنيوزيلندي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم إلى جانبهما المنتخب الوطني واليونان، حيث سيستهل “الصقور” مشوارهم في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
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