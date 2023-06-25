الأحد 25 حزيران 2023
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منتخبا الناشئين والناشئات يحتلان المركز الرابع في "السلة العربية"

لاعب المنتخب الوطني فيصل الشوا يتجه للتسجيل بسلة الجزائر - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب المنتخب الوطني فيصل الشوا يتجه للتسجيل بسلة الجزائر - (تصوير: أمجد الطويل)
حل منتخبنا الناشئين والناشئات في المركز الرابع بالبطولة العربية لكرة السلة تحت 16 سنة، وذلك بخسارتهما أمام المنتخب الجزائري بكلا الفئتين، ضمن لقاءي تحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، واللذين أقيما في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وخسر منتخب الناشئات أمام الجزائر بنتيجة (50-66)، في لقاء برزت فيه اللاعبة اليسا مقدام محققة "الدبل دبل" بتسجيلها 17 نقطة و10 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 21، فيما كانت نتالي الربضي اللاعبة الأبرز من جانب المنتخب الوطني بتسجيلها 12 نقطة و6 متابعات و3 تمريرات و3 ستيل وبفاعلية 13.
فيما خسر منتخب الناشئين أمام الجزائر بنتيجة (41-80)، في لقاء برز فيه اللاعب أمين بلقارشة بتشجيله 27 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات و11 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 40، فيما كان عبدالمجيد شديفات اللاعب الأبرز من جانب المنتخب الوطني بتسجيله 10 نقاط و4 متابعات. وتقام اليوم مباراتا النهائي، حيث تلتقي مصر وتونس عند الساعة الخامسة مساء على لقب الناشئات، فيما يتنافس المنتخبان أيضا على لقب بطولة الناشئين الساعة السابعة مساء.
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