منتخب السلة يباغت أنغولا في بطولة كأس الملك

خالد تيسير العميري

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عمان– واصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، عروضه القوية في النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك، محققا فوزه الثاني في البطولة أمام أنغولا بنتيجة 70-56 (النصف الأول 35-23)، فيما تغلبت المكسيك على البرتغال بنتيجة 79-71 (النصف الأول 43-35)، في لقاءين أقيما مساء السبت، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.وتخضع الفرق المشاركة إلى الاستراحة اليوم، على أن تختتم البطولة يوم الاثنين بإقامة مواجهتين، حيث تلعب أنغولا والبرتغال الساعة 6 مساء، فيما يخوض “صقور الأردن” مباراته الوداعية الأخيرة مع المكسيك عند الساعة الثامنة مساء، قبل استكمال مشواره التحضيري.ويقيم المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في جورجيا بالفترة من 12 إلى 14 آب (أغسطس) الحالي ويتخلله مواجهة منتخبات، جورجيا ومونتينيغرو وإيران، ثم يخوض معسكره التحضيري الأخير في الصين بالفترة من 20 إلى 22 الشهر الحالي، ويلاقي خلاله منتخبات، جنوب السودان وإيران وفنزويلا، قبل التوجه إلى العاصمة الفلبينية “مانيلا” لخوض كأس العالم.المكسيك 79 البرتغال 71اعتمد مدرب البرتغال ماريو غوميز على الخماسي، دييغو بريتو وترافانتي ويليام ودييغو فينتورا وميغيل كيوروز ودانييل ريلافو، فيما بدأ مدرب المكسيك اللقاء معتمدا على الخماسي، فابيان خايمس وبول ستول وفرانسيسكو كروز وغابرييل هيرون وغوتيريز.وتقدم المنتخب المكسيكي في نتيجة النصف الأول (43-35) بعدما حسم الفترة الأولى (22-13)، معتمدا على السلات المتنوعة للاعبيه فابيان خايمس وبول ستول، والأخير غادر الملعب بقرار الاستبعاد من طاقم الحكام المحلي بقيادة محمد الطراونة ومحمد فوزي وأحمد ملكاوي، بعد ضربه لاعب البرتغال كارلوس كاردوسو.وحسمت البرتغال الفترة الثالثة (18-12)، لتقلص الفارق في النتيجة الإجمالية إلى نقطتين (53-55) مع القوة الدفاعية والحيوية الهجومية للاعبين كانديدو ومونتيرو، قبل أن تظهر خبرات فرانسيسكو كروز في توجيه دفة الفوز إلى المكسيك بفارق 8 نقاط (79-71).وبرز فابيان خايمس في اللقاء من جانب المكسيك بتسجيله 21 نقطة مع متابعتين و3 تمريرات حاسمة و3 ستيل بفاعلية 28، فيما كان دييغو بريتو أفضل مسجل للبرتغال ب 14 نقطة مع متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 12.الأردن 70 أنغولا 56بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على حيوية فريدي ابراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع والمجنس رونداي جيفرسون حول القوس، مع تولي زيد عباس وأحمد الدويري مهمة تأمين منطقة العمق، فيما اعتمد الإسباني جوسيب كلاروس مدرب أنغولا على الخماسي، تشيلده دنداو وجوسيه ماكوندا وليونيل باولو وجيلسون بانغو وجواو فيرنانديز.وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه مع بداية الفترة الأولى، بتسجيله جملة من السلات المتنوعة عن طريق بزيع والدويري وفريدي وجيفرسون وزيد عباس، ليتقدم (22-9)، ثم تواصلت فصول الإثارة في الفترة الثانية، التي عمد فيها الصوص على المداورة بين اللاعبين، ليحافظ المنتخب الوطني على تقدمه في نتيجة النصف الأول (35-23).وواصل “صقور الأردن” تنويع خياراتهم في التسجيل عن طريق بزيع وفريدي وعباس، ليحسموا الفترة الثالثة (17-16) ويحافظوا على تقدمهم في النتيجة الإجمالية (52-39)، ولم تتبدل الصورة كثيراً في الفترة الأخيرة، التي قدم فيها لاعبو المنتخب الوطني جملا فنية متنوعة مكنتهم من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (70-56).وكان فريدي ابراهيم أفضل مسجل في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 15 نقطة مع 5 متابعات و3 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة بفاعلية 13، فيما كان تشيلده دنداو اللاعب الأبرز من جانب أنغولا بتسجيله 18 نقطة مع متابعتين وتمريرتين و5 سرقات للكرة بفاعلية 14.