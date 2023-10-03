الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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منتخب السلة يهزم السعودية ويلاقي الصين تايبيه بنصف نهائي "الأسياد" اليوم

لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في طريقه للتسجيل بسلة السعودية - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في طريقه للتسجيل بسلة السعودية - (من المصدر)
عمان – تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 76-57 (النصف الأول 42-27)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي بالصين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.اضافة اعلان
ويلتقي “صقور الأردن” عند الساعة 11 من صباح اليوم مع منتخب الصين تايبيه، في لقاء الدور نصف النهائي، والذي سيقام بصالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي، وذلك بعد فوزه على اليابان بنتيجة 85-66.
وتأهلت الفلبين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على إيران (84-83)، لتواجه الصين عند الساعة 3 من مساء اليوم، والأخيرة تغلبت على كوريا الجنوبية (84-70)، فيما ستلعب إيران مع كوريا الجنوبية عند الساعة 11 من صباح اليوم، والسعودية مع اليابان الساعة 3 مساء، في لقاء تحديد المراكز 5 إلى 8.
الأردن 76 السعودية 57
جدد المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اعتماده على فريدي إبراهيم في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي مواطنه جون بوهانون مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب أحمد الدويري، فيما بدأ المدير الفني للمنتخب السعودي علي السنحاني اللقاء معتمدا على الخماسي الأساسي، خالد عبدالجبار وفهد بلال ومثنى المرواني ومحمد المرواني ومحمد السويلم.
وبدأ المنتخب الوطني المباراة بقوة، ليتقدم (17-0) بعد ثلاث سلات متتالية من المسافة البعيدة لبزيع والدويري وجيفرسون، قبل أن يعود الدويري ويسجل سلتين من المسافة المتوسطة مع أربع نقاط لجيفرسون من خط الرميات الحرة، قبل أن ينهي السويلم الصيام النقطي للسعودية بسلة من اختراق هجومي بعد مرور 7 دقائق من زمن الفترة الأولى، تبعه خالد عبدالجبار بسلة من المسافة المتوسطة، ليرد بوهانون وبزيع بسلتين من المسافة البعيدة، فيما كان السويلم يسجل سلة من متابعة هجومية، ليحسم “صقور الأردن” الفترة الأولى بفارق 19 نقطة (25-6).
وتحسن الشكل الفني للمنتخب السعودي في الفترة الثانية، مع تنويع خياراته في التسجيل، فرد السويلم على سلتي الدويري، بسلة مع نقطة من رمية إضافية، قبل أن يرد الحمارشة على نقاط المرواني وعبدالجبار والسويلم بثلاث سلات متتالية من داخل وخارج القوس، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، تقدم المنتخب الوطني في النصف الأول (42-27)، رغم خسارته الفترة الثانية (17-21).
وتناوب السويلم وجيفرسون على التسجيل في الدقائق الثلاث الأولى للفترة الثالثة، قبل أن يكشر بوهانون عن أنيابه ويسجل ثلاث سلات مع نقطة من رمية إضافية، وثلاثيتين لبزيع و”دنك عنيف” للدويري وسلة من متابعة هجومية، ونقطة من رمية حرة لفريدي، ليعزز المنتخب الوطني تقدمه في النتيجة الإجمالية بفارق 29 نقطة (65-36) بعدما حسم الفترة (23-9).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة، التي عمد خلالها مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص للمداورة بين اللاعبين، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (76-57) بعد ما خسر الفترة الرابعة (11-21).
وبرز الأميركي جون بوهانون في اللقاء من جانب لاعب المنتخب الوطني بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 13 نقطة و14 متابعة وتمريرتين، فيما كان أحمد الدويري أفضل مسجل للمنتخب الوطني بـ 16 نقطة مع 6 متابعات و3 تمريرات.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 41 % (26 من 64) مقابل 28 % للسعودية (18 من 64)، و42 % من داخل القوس (15 من 36) للمنتخب الوطني مقابل 34 % (15 من 44)، و39 % من خارج القوس (11 من 28) مقابل 15 % للسعودية (3 من 20)، و65 % من خط الرميات الحرة (13 من 20) مقابل 62 % (18 من 29).
وقام المنتخب الوطني بإجمالي 48 متابعة (33 دفاعية و15 هجومية) مقابل 51 % للسعودية (30 دفاعية و21 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 21 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 7 للسعودية، التي سجلت 14 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 13 نقطة للمنتخب الوطني، وتساوت كفة الفريقين في التسجيل من الفاست بريك بـ 12 نقطة لكل منتخب، فيما أضافت دكة بدلاء المنتخب الوطني 14 نقطة مقابل 9 للسعودية.
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