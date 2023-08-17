الجمعة 18 آب 2023
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منتخب السيدات يلتقي إيران في نصف نهائي "سلة آسيا" اليوم

لاعبة المنتخب الوطني هبة ملكاوي في مواجهة سابقة أمام إيران - (من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني هبة ملكاوي في مواجهة سابقة أمام إيران - (من المصدر)
 يسعى المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، إلى بلوغ الدور النهائي من نهائيات المستوى الثاني لبطولة كأس آسيا، وذلك عندما يلتقي المنتخب الإيراني عند الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم في صالة "نيميبوتر" بالعاصمة التايلندية "بانكوك".اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني قد خطف بطاقة التأهل المباشرة للدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية، بعد تصدره مجموعته الثانية بـ"العلامة الكاملة" بفوزه على منتخبات، تايلند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65).
في المقابل، احتلت إيران المركز الثاني في مجموعتها الأولى بجمعها 5 نقاط من فوزين على ماليزيا (65-59) ومنغوليا (70-33) وخسارة من أندونيسيا (56-65)، لتنتقل إلى مواجهة كازاخستان في التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي، قبل أن تفوز عليها بنتيجة (54-41).
وحلت منغوليا بالمركز السابع بين ترتيب فرق البطولة، بفوزها على سريلانكا بنتيجة (80-41)، والتي جاءت أخيرة في الترتيب.
ويعول الجهاز الفني، بقيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعديه هيثم طليب ومارك ريباس فيلانوفا، على حيوية ماسة النوباني في تدوير الكرة مع المجنسة ايجا شيبارد وليليانا أبو جبارة حول القوس، وبإسناد من ماريا الحن وزاره النجار تحت السلتين، مع امتلاكه مرونة تكتيكية على دكة البدلاء، بوجود اللاعبات: جانست يالتشين وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وفرح الشياب ورشا عبده.
وكان المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة قد خاض 4 مباريات ودية مع المنتخب الإيراني خلال معسكره الداخلي الذي أقامه في العاصمة "عمان" مؤخرا، وخسرها بنتائج (45-71)، (54-57)، (55-62)، (58-59).
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