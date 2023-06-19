منتخب الناشئين يخسر رهان تونس بـ "السلة العربية"

خالد تيسير العميري

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عمان - تلقى المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة، خسارته الثانية في البطولة العربية لكرة السلة، والتي جاءت أمام المنتخب التونسي بنتيجة 59-66 (النصف الأول 24-30)، في لقاء جمعهما الاثنين بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدور التمهيدي.وكان المنتخب المصري قد تغلب على الجزائر بنتيجة (65-43) في بطولة الناشئين، فيما تغلب "الفراعنة" على تونس بنتيجة (80-32) على مستوى بطولة الناشئات.وتستأنف المباريات يوم غد بإقامة ثلاث مباريات، بحيث يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المصري عند الساعة 5 مساء على مستوى بطولة الناشئين، فيما تشهد منافسات الناشئات مواجهتان قويتان، حيث تلتقي الجزائر مع تونس عند الساعة 3 مساء، تليها مواجهة المنتخب الوطني مع مصر عند الساعة 7 مساء.وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين، الصربي ماركو فيليبوفيتش اللقاء معتمداً على الخماسي، عمر حجازي وسند غزال وعبدالمجيد شديفات وحمزة شعبان ومحمد آدم، فيما اعتمد "نسور قرطاج" على الخماسي، يوسف هادشي وأحمد ميكحي ومالك بن رجب وحمزة مسروقي وأحمد بودعي.ولم يظهر المنتخب الوطني بالصورة المتوقعة خلال الفترة الأولى التي طغى عليها الجانب الدفاعي ليخسرها بنتيجة (7-21)، قبل أن يستجمع قواه في الفترة الثانية وينوع من خياراته في التسجيل الأداء، لينجح في تقليص الفارق إلى 6 نقاط في النصف الأول (24-30)، بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (17-9).وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي حسمها المنتخب التونسي (23-17)، ليواصل تقدمه في النتيجة الإجمالية (53-41)، قبل أن يحاول المنتخب الوطني العودة إلى المباراة مشتغلا التألق اللافت لعمر بشير، لكن خبرة لاعبي تونس منحتهم الفوز في النتيجة النهائية (66-59).